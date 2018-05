Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan kvalifikált munkaerő is itt hagyja Magyarországot. ","shortLead":"Fiatalok ezrei, illetve sok zsidó gondolkodik a kivándorláson, vagy már meg is lépte azt. Mellettük a magasan...","id":"20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3ae47e-ba56-442b-85cf-4a46d7e35fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739b389-b339-4465-90b4-5e8b8bf42331","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Egy_egesz_generacio_fordit_hatat_Orbannak","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"Egy egész generáció fordít hátat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden Washingtonban bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből. Donald Trump szörnyűnek és egyoldalúnak nevezte a megállapodást, amely szerinte nem hozott békét és nem is fog. Visszaállnak Irán ellen a korábbi amerikai szankciók is.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kedden Washingtonban bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben...","id":"20180508_Trump_Az_Egyesult_Allamok_kilep_az_irani_atomszerzodesbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24604d6-f972-4162-bfe2-5263efc4dbde","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Trump_Az_Egyesult_Allamok_kilep_az_irani_atomszerzodesbol","timestamp":"2018. május. 08. 20:34","title":"Trump: Az Egyesült Államok felmondja az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","shortLead":"A kamion sofőrje szemmel láthatóan annyit tudott tenni, hogy megpróbál lehúzódni az útról.","id":"20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343809ff-e07d-4a86-9bc7-3e6832da68dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb0695d-833f-41a8-96ee-92ac4a1ac67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_iranyithatatlan_kamion_baleset_vietnam","timestamp":"2018. május. 08. 09:21","title":"Irányíthatatlanná vált a kamion, komoly pusztítást végzett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig Mészáros Beatrix lett.","shortLead":"Mészáros Lőrinc emberei kerültek az erőmű vezető testületeinek sok fontos posztjára, a felügyelőbizottság elnöke pedig...","id":"20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e2e4fb-9b1c-496e-a36d-e35112d41c71","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Meszaros_Lorinc_lanya_lett_a_Matrai_Eromu_felugyelobizottsaganak_elnoke","timestamp":"2018. május. 09. 10:19","title":"Mészáros Lőrinc lánya lett a Mátrai Erőmű felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan újdonságot is bejelentettek, amivel összekötik a windowsos gépeket az androidos eszközökkel, valamint az iPhone-okkal és iPadekkel egyaránt.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mégsem adta fel teljesen a mobilos platformot. Bár a windowsos mobiloknak vége, több olyan...","id":"20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6673fce8-8f45-40d0-a7aa-39187f6ac49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_microsoft_windows_your_phone_android_ios_idovonal_timeline_edge_bongeszo","timestamp":"2018. május. 08. 09:03","title":"Szépen lassan minden androidos telefonból és iPhone-ból windowsos telefont csinálna a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google szakemberei is pontosan tudják, hogy az okostelefonok egyik legkritikusabb pontja továbbra is az alacsony üzemidő. De most próbálnak javítani a helyzeten.","shortLead":"A Google szakemberei is pontosan tudják, hogy az okostelefonok egyik legkritikusabb pontja továbbra is az alacsony...","id":"20180509_google_android_p_adaptive_battery_akkumulator_figyeles_hosszabb_uzemido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36d109f-e6d1-4e71-b7bc-eac8b8deed2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_google_android_p_adaptive_battery_akkumulator_figyeles_hosszabb_uzemido","timestamp":"2018. május. 09. 07:02","title":"Örülhet, ha androidos telefonja van: a Google belepiszkál az üzemidőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","shortLead":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","id":"20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad951c3c-4ba9-4c9e-836c-a5ec8a6214eb","keywords":null,"link":"/sport/20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","timestamp":"2018. május. 08. 22:10","title":"Olyat tett a Felcsút, amit még eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly konkurenciát kaphat. ","shortLead":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly...","id":"20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e558ed90-b6a3-432d-926e-a446378b73c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","timestamp":"2018. május. 09. 09:19","title":"Hivatalos: A Vodafone megveszi a Liberty Globalt, vagyis a UPC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]