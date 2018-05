Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt bojkottálták az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testület munkáját. ","shortLead":"Formálisan is engedélyezték a távozást hétfőn a Svéd Akadémia négy tagjának, akik a többségétől eltérő véleményük miatt...","id":"20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42098590-1585-466d-a498-47c9e51dd457","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_soha_senki_nem_lephetett_ki_a_sved_akademiabol__eddig","timestamp":"2018. május. 07. 18:23","title":"Soha senki nem léphetett ki a Svéd Akadémiából – eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint azért, mert javulnak az ország gazdasági mutatói.","shortLead":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint...","id":"20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fca75f-0a47-43cd-901e-14c3cfea6cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Új plázát építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs kegyelem, nincs mese.","shortLead":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs...","id":"20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f138c8-3f3b-415e-b338-961a49940580","keywords":null,"link":"/velemeny/20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","timestamp":"2018. május. 09. 14:00","title":"TGM: Schilling Árpád és a győztesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0986c778-6cd2-43a4-b1c6-f2af1d2dd9a2","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy 1797-ben elsüllyedt brit hajó rakományának sörkészlete most eljut a fogyasztókhoz.\r

\r

","shortLead":"Egy 1797-ben elsüllyedt brit hajó rakományának sörkészlete most eljut a fogyasztókhoz.\r

\r

","id":"20180508_Roncs__a_tulelo_sor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0986c778-6cd2-43a4-b1c6-f2af1d2dd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3925df-2f42-42e6-9a23-477991d4790c","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Roncs__a_tulelo_sor","timestamp":"2018. május. 09. 09:12","title":"221 évet késett, de végül megérkezett a sör a címzetthez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","shortLead":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","id":"20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8ce478-78b7-4f90-9fee-711688b9b7ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","timestamp":"2018. május. 08. 10:00","title":"Kiszivárogtatták: egy nagyon hasznos érzékelőt is megkaphat a OnePlus 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9e2a54-ecbb-4f29-bcc9-2e8a07875322","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A robotok, a szövetkezetek, vagy az Európán kívülről jövő munkások oldhatnák meg a mezőgazdaságban is dühöngő munkaerőhiányt. A robotok drágák, a szövetkezéstől frászt kapnak a gazdák. A messziről jövő vendégmunkások alkalmazását az idegengyűlölet igencsak megnehezíti. Még a szomszédból érkező kevés vendégmunkásnak is időnként fekete pólósokkal kell szemezniük, mint Medgyesegyházán.","shortLead":"A robotok, a szövetkezetek, vagy az Európán kívülről jövő munkások oldhatnák meg a mezőgazdaságban is dühöngő...","id":"20180509_venegmunkasok_elleni_agresszio_munkaerohiany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9e2a54-ecbb-4f29-bcc9-2e8a07875322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cfd4d7-6496-4177-85cd-d33f1b8aa592","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_venegmunkasok_elleni_agresszio_munkaerohiany","timestamp":"2018. május. 09. 11:45","title":"Mit szólnának a vendégmunkásokat vegzáló fekete pólós legények, ha indiai melós szedné a magyar epret? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire, amelyet a parlament alakuló ülésével egyszerre tartottak. Azt eredetileg nem lehetett volna a Kossuth téren tartani, de végül a rendőrség váratlanul feloldotta a zárást. Este ilyen gond nem volt, a szervezők színpadot is állíthattak a téren. ","shortLead":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire...","id":"20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c513217a-5263-4e8f-8450-6fdbee3d1620","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","timestamp":"2018. május. 08. 18:00","title":"Vihar csapott le a Kossuth téri ellenzéki tüntetőkre a demonstráció végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","shortLead":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","id":"20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24193f4-a38a-4ee2-a806-f6deee0b2b7c","keywords":null,"link":"/sport/20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","timestamp":"2018. május. 08. 14:21","title":"Sir Alex Ferguson felébredt a kómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]