[{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maturálóknak egyebek mellett a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget, értelmezve a szegregáció, integráció, hátrányos helyzetű diák fogalmát.","shortLead":"A maturálóknak egyebek mellett a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget...","id":"20180509_kozepszintu_tortenelemerettsegi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4d7d15-9247-4c6b-b1ab-139165c4c0bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_kozepszintu_tortenelemerettsegi","timestamp":"2018. május. 09. 08:55","title":"Kádár beszédéről és az iszlámról is kérdezik ma az érettségizőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","shortLead":"Kim Dzsong Un alig egy hónap alatt másodszor egyeztet Kínában.","id":"20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18de01a7-900a-4c57-a12b-fd9990ffeb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af1535-2807-4e78-9c6a-131a6bf41ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_Az_eszakkoreai_vezernek_volt_egy_rejtelyes_kinai_utja","timestamp":"2018. május. 08. 11:35","title":"Az észak-koreai vezérnek volt egy rejtélyes kínai útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. 