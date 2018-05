Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2dea363-ebbe-4b37-b37f-a35f99450050","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Születésnapjára a brit királyi testőrség uniformisát kapta, de az igazi meglepetés az volt, amikor tiszteleghetett az egyik katona mellett.","shortLead":"Születésnapjára a brit királyi testőrség uniformisát kapta, de az igazi meglepetés az volt, amikor tiszteleghetett...","id":"20180509_A_rojalista_negy_eves_kisfiu_megkapta_elete_legjobb_szulinapi_ajandekat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dea363-ebbe-4b37-b37f-a35f99450050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1162ed5-6408-4c39-b0af-9ee874887c63","keywords":null,"link":"/elet/20180509_A_rojalista_negy_eves_kisfiu_megkapta_elete_legjobb_szulinapi_ajandekat","timestamp":"2018. május. 10. 12:06","title":"A royalista négyéves kisfiú megkapta élete legjobb szülinapi ajándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így kellett megoldani az idei matekérettségi feladatait.","shortLead":"Így kellett megoldani az idei matekérettségi feladatait.","id":"20180508_Itt_van_a_matekerettsegi_megoldasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b76bce-0b80-4f8e-9a22-c76c0fd28546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510e04d4-6ccf-42c6-820a-3c30555d2411","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Itt_van_a_matekerettsegi_megoldasa","timestamp":"2018. május. 08. 13:10","title":"Itt van a matekérettségi megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","shortLead":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","id":"20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d376218-45d0-415a-85f9-782489190bbb","keywords":null,"link":"/elet/20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 09. 14:57","title":"Spice Boys lett a Backstreet Boysból egy estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","shortLead":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","id":"20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84c87e-9c80-429d-b061-75e6d1ab7a77","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","timestamp":"2018. május. 08. 12:38","title":"Olyan durva volt szex közben New York főügyésze, hogy a partnerei orvosi ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy földtörténeti elemzés szerint nem várható a Föld mágneses pólusváltása annak ellenére, hogy számos kutató ennek jeleként értelmezi a dél-atlanti anomáliát. ","shortLead":"Egy földtörténeti elemzés szerint nem várható a Föld mágneses pólusváltása annak ellenére, hogy számos kutató ennek...","id":"20180509_del_atlanti_anomalia_fold_magneses_mezeje_polusvaltas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e9354c-5eb4-4943-87da-612699fec11b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_del_atlanti_anomalia_fold_magneses_mezeje_polusvaltas","timestamp":"2018. május. 09. 20:03","title":"Lenne itt egy igen jó hír: a tudósok szerint megússzuk a Föld mágneses pólusváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maturálóknak egyebek mellett a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget, értelmezve a szegregáció, integráció, hátrányos helyzetű diák fogalmát.","shortLead":"A maturálóknak egyebek mellett a hódmezővásárhelyi iskolakörzetek átszervezéséről is el kell olvasniuk egy szöveget...","id":"20180509_kozepszintu_tortenelemerettsegi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4d7d15-9247-4c6b-b1ab-139165c4c0bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_kozepszintu_tortenelemerettsegi","timestamp":"2018. május. 09. 08:55","title":"Kádár beszédéről és az iszlámról is kérdezik ma az érettségizőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos módszere már a beírt szavak első kezdőbetűiből kitalálja nem csak az utána következő szavakat, hanem akár hosszabb mondatrészeket is. Így pedig nem kevés idő lesz megspórolható levélíráskor.","shortLead":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos...","id":"20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc453d-c773-44a6-bd23-c563840b54e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","timestamp":"2018. május. 10. 09:03","title":"Úgy felokosítják a Gmailt, hogy harmadannyi idő lesz megírni ugyanazt az e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","shortLead":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","id":"20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704e873-b3a3-4a93-9bb3-0d9a0d5c294b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","timestamp":"2018. május. 09. 10:37","title":"Sztrókot kapott Terry Gilliam, míg a bírósági ítéletre várt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]