[{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három, börtönben fogva tartott amerikai állampolgárt engedett szabadon Észak-Korea – jelentette be Donald Trump amerikai elnök egy Twitter-üzenetben.","shortLead":"Három, börtönben fogva tartott amerikai állampolgárt engedett szabadon Észak-Korea – jelentette be Donald Trump...","id":"20180509_Amerikai_polgarokat_engedett_el_EszakKorea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47672078-39e6-4255-92f6-2f2f54c1ea9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Amerikai_polgarokat_engedett_el_EszakKorea","timestamp":"2018. május. 09. 15:03","title":"Amerikai polgárokat engedett el Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán középszintű történelemérettségit írtak.\r

","shortLead":"Sem a rövid válaszokat igénylő feladatok, sem a kifejtősek nem érhették meglepetésként a diákokat, akik szerdán...","id":"20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef072a-1f40-4ecb-babb-919c771d8c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195b818-4b50-442b-a442-791b619ab317","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_velemeny_az_esszek_sem_foghattak_ki_az_erettsegizokon","timestamp":"2018. május. 09. 11:39","title":"Vélemény: az esszék sem foghattak ki az érettségizőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hónapról hónapra a legfontosabb lista az, amit a Magyar Tudományos Akadémia ad ki, és a nem támogatott utóneveket tartalmazza.","shortLead":"Hónapról hónapra a legfontosabb lista az, amit a Magyar Tudományos Akadémia ad ki, és a nem támogatott utóneveket...","id":"20180509_Meg_se_probalja_Rukkolanak_vagy_Rashidnak_hivni_a_gyereket__nem_engedik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd68a87-b1e4-465b-999a-b1c29bdec0d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Meg_se_probalja_Rukkolanak_vagy_Rashidnak_hivni_a_gyereket__nem_engedik","timestamp":"2018. május. 09. 09:38","title":"Meg se próbálja Rukkolának vagy Rashidnak hívni a gyerekét – nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai László alelnökjelöltje.","shortLead":"Azt állítja, habonyi módszerekkel kampányolnak ellene – párton belül. Nem tér vissza. De felesége, Dúró Dóra Toroczkai...","id":"20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ccc542-9061-4a77-ab54-49678811aea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ff8b13-eaa6-4595-9e7f-1bd5be938d84","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Novak_Elod_visszalepett_nem_indul_a_Jobbik_alelnokenek","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Novák Előd visszalépett, nem indul a Jobbik alelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opel Astra belga sofőrje igencsak vakarhatta a fejét, amikor kézhez kapta a gyorshajtásról szóló papírt.","shortLead":"Az Opel Astra belga sofőrje igencsak vakarhatta a fejét, amikor kézhez kapta a gyorshajtásról szóló papírt.","id":"20180509_gyorshajtas_traffipax_opel_astra_buntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db137c31-9a28-47eb-9bef-528516e3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ea5c5-045e-44b5-9b67-379f6c0d9bd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_gyorshajtas_traffipax_opel_astra_buntetes","timestamp":"2018. május. 09. 09:31","title":"696 km/h-val fotózta le a traffipax az Opel Astrát, és nem tűnt fel a rendőröknek, hogy nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","shortLead":"Le lehet ellenőrizni, hogyan kellett a feladatlapokat összeállítók szerint megoldani a példákat.","id":"20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ec9bce-7852-4df1-8804-e65d46cd0361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fad157-5bbc-4c81-a3f5-8f004c895d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_megjottek_a_matematika_erettsegik_hivatalos_megoldokulcsai","timestamp":"2018. május. 09. 09:45","title":"Megjöttek a matematikaérettségik hivatalos megoldókulcsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","shortLead":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","id":"20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739657a1-006c-4bb9-9eb1-cc75453616fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","timestamp":"2018. május. 09. 15:42","title":"Saját versenypályát vett magának a Mercedes AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es idényében. ","shortLead":"A Herthát irányító Dárdai Pál után újabb magyar szakember dolgozhat vezetőedzői pozícióban a Bundesliga 2018-2019-es...","id":"20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea32336-ec9a-48a5-a129-e9e6aec3b8eb","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Ujabb_magyar_edzo_bizonyithat_a_Bundesligaban_Low_Zsolt_a_Leipzig_elere_kerulhet","timestamp":"2018. május. 10. 07:53","title":"Újabb magyar edző bizonyíthat a Bundesligában? Lőw Zsolt a Leipzig élére kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]