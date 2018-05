Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274","c_author":"Csuhai István","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96dae605-225c-4a29-a63d-e04461406274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c8fd7f-da5b-4bc0-9f44-daf26c5c88bf","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Husz_mondat_Megyesi_Gusztav_emlektablajahoz","timestamp":"2018. május. 09. 17:34","title":"Húsz mondat Megyesi Gusztáv emléktáblájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72097203-0006-42e8-bc2d-c1afcf38f771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magától kioldódhat a biztonsági öv hátul. ","shortLead":"Magától kioldódhat a biztonsági öv hátul. ","id":"20180509_veszelyes_hibat_talaltak_a_kis_Volkswagenekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72097203-0006-42e8-bc2d-c1afcf38f771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0707846d-53eb-4135-abf1-cb6aed6026fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_veszelyes_hibat_talaltak_a_kis_Volkswagenekben","timestamp":"2018. május. 09. 14:24","title":"Bagatellnek tűnő, de veszélyes hibát találtak a kis Volkswagenekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszter nem ért egyet Donald Trump amerikai elnök döntésével.","shortLead":"A miniszter nem ért egyet Donald Trump amerikai elnök döntésével.","id":"20180509_Szijjarto_Kar_lenne_veszni_hagyni_az_irani_atomalkut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82c371-8dd5-4511-8e64-0fb868a07c81","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Szijjarto_Kar_lenne_veszni_hagyni_az_irani_atomalkut","timestamp":"2018. május. 09. 11:26","title":"Szijjártó: Kár lenne veszni hagyni az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f41414-5804-4c73-968d-0018b6119f66","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"A demokratikus ellenzék képviselőinek eljárása azt jelenti, hogy eljátszották az alakuló ülésen a Fidesz által rájuk osztott szerepet. Vélemény.","shortLead":"A demokratikus ellenzék képviselőinek eljárása azt jelenti, hogy eljátszották az alakuló ülésen a Fidesz által rájuk...","id":"20180510_Bauer_Tamas_Elmaradt_tapsok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f41414-5804-4c73-968d-0018b6119f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76445f4d-688d-419f-a2fc-b59cd83b1cda","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Bauer_Tamas_Elmaradt_tapsok","timestamp":"2018. május. 10. 16:40","title":"Bauer Tamás: Elmaradt tapsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet, hogy tudatosabban élhessük meg a hétköznapok nehézségeit? Milyen szokásokat lehet hasznos bevezetni már kicsi kortól, amelyek a jó irányba terelik majd a gyerekeket? ","shortLead":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet...","id":"20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9d876d-5d17-4eb8-8bbd-5df2138b8dd8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","timestamp":"2018. május. 10. 14:15","title":"Ereje végére ért szülőként? Ez a módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump Kövér László magyar házelnökkel ellentétben eddig csak fenyegetőzik.","shortLead":"Donald Trump Kövér László magyar házelnökkel ellentétben eddig csak fenyegetőzik.","id":"20180509_Kitiltana_a_kritikus_ujsagirokat_a_Feher_Hazbol_az_amerikai_elnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983cf88b-bd81-4e41-823d-a92f781ad063","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Kitiltana_a_kritikus_ujsagirokat_a_Feher_Hazbol_az_amerikai_elnok","timestamp":"2018. május. 09. 21:11","title":"Kitiltaná a kritikus újságírókat a Fehér Házból az amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"Lindner András","category":"hetilap","description":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült, hogy a hatóanyag nélküli szer akkor is hatásos lehet, ha a páciens tisztában van a készítmény semlegességével.","shortLead":"Képalkotó eljárásokkal is sikerült kimutatni, mi játszódik le a testben placebo alkalmazása során. Ráadásul kiderült...","id":"201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a681fa0-be68-4da4-aa14-1fbf89978b53","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.19/201819__placebo__bizalmi_orvoslas__hatasos_hatastalansag__nem_csal_alatszat","timestamp":"2018. május. 09. 00:00","title":"Nem csal a látszat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46f3cff-9476-4063-b1e9-90af1c8ba748","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mi van a fideszes kultúrtérfélen zajló harcok mögött?","shortLead":"Mi van a fideszes kultúrtérfélen zajló harcok mögött?","id":"20180509_Megerdemlike_az_adoforintokat_a_kormanyt_gyalazo_muveszek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46f3cff-9476-4063-b1e9-90af1c8ba748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc50b52a-05ad-4ce2-9c58-54bd45e72063","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Megerdemlike_az_adoforintokat_a_kormanyt_gyalazo_muveszek","timestamp":"2018. május. 09. 15:40","title":"Megérdemlik-e az adóforintokat a kormányt gyalázó művészek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]