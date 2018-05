Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","id":"20180509_orban_kasler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2600a9-56a4-406c-b11c-2bf4bb1dbc07","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_orban_kasler","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Hamar leamortizálódhat Kásler Miklós – nagy egészségügyi átalakítást tervezhet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","shortLead":"A La Liga és a Serie A mérkőzései is a Tv2 Média Csoporthoz tartozó Spíler Tv-re költöznek.","id":"20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa171ba-48c5-4c00-b0a9-6ba0c1eee80f","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ket_focibajnoksag_meccseit_is_Andy_Vajna_tevejen_lehet_majd_nezni","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Két focibajnokság meccseit is Andy Vajna tévéjén lehet majd nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös elnöke\" cserében kis szívességet kért Sarkozy akkori francia elnöktől: intézze el, hogy három kazahsztáni oligarcha ne kerüljön bíróság elé.","shortLead":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös...","id":"20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d174554-f83c-4246-a57d-cdc894e0219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","timestamp":"2018. május. 10. 11:58","title":"\"Kazah-gate\": korrupt volt a szenátus egykori elnöke Belgiumban, de vajon csak ő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori polgármester, erőmű- és kiadótulajdonos ismert üzlettársa, Csík Zoltán került a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatói székébe. ","shortLead":"Az egykori polgármester, erőmű- és kiadótulajdonos ismert üzlettársa, Csík Zoltán került a Veszprém Handball Team Zrt...","id":"20180509_Meszaros_Lorinc_jobbkeze_iranyitja_a_jovoben_a_veszpremi_keziseket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949c4dc2-71c2-43d0-9283-5babf246ccaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Meszaros_Lorinc_jobbkeze_iranyitja_a_jovoben_a_veszpremi_keziseket","timestamp":"2018. május. 09. 15:56","title":"Mészáros Lőrinc jobbkeze irányítja a jövőben a veszprémi kéziseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e3eb5-1f86-429d-9081-f64aa5eca96a","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","timestamp":"2018. május. 09. 12:35","title":"Önnek hogy sikerülne a történelemérettségi? Tesztelje tudását!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae6ea41-c61a-4af7-9109-070679b8a80a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Estig a Dunántúl nagy részén, éjszaka inkább már csak Nyugat-Dunántúlon lehetnek zivatarok. ","shortLead":"Estig a Dunántúl nagy részén, éjszaka inkább már csak Nyugat-Dunántúlon lehetnek zivatarok. ","id":"20180510_riasztas_van_a_dunantul_nagy_reszen_leszakadt_az_eg_sopronban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae6ea41-c61a-4af7-9109-070679b8a80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6810127-862e-4a87-9e70-6e52e9ca59bf","keywords":null,"link":"/idojaras/20180510_riasztas_van_a_dunantul_nagy_reszen_leszakadt_az_eg_sopronban","timestamp":"2018. május. 10. 15:20","title":"Riasztás van a Dunántúl nagy részén, leszakadt az ég Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383d5451-3d8d-4c55-af9b-6204b46d679f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hol rendezték tavaly a legtöbb konferenciát.","shortLead":"Kiderült, hol rendezték tavaly a legtöbb konferenciát.","id":"20180509_A_konferenciaszervezoket_nem_zavarja_a_katalan_zurzavar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383d5451-3d8d-4c55-af9b-6204b46d679f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab99f6b2-b74e-4c21-b1cf-5de560146b24","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_A_konferenciaszervezoket_nem_zavarja_a_katalan_zurzavar","timestamp":"2018. május. 09. 17:41","title":"A konferenciaszervezőket nem zavarja a katalán zűrzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak, majd szavaznak a képviselők. De szóba került már Európa végzete is. Cikkünk folyamatosan bővül.","shortLead":"Ma magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak, majd...","id":"20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d90073-3fb1-4f63-8029-2110eb09a9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Parlament_vita_es_szavazas_a_miniszteriumokrol","timestamp":"2018. május. 11. 09:44","title":"Parlament: vita és szavazás a minisztériumokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]