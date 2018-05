Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nehéz dolga lesz Orbán Viktornak, ha azt szeretné, hogy Európa öt legélhetőbb országa közé kerüljünk. Két mutató van már most is, amelyben az első ötben állunk, de nálunk rosszabbul csak a bolgárok érzik magukat. Két mutató van...
Orbán azt ígérte, az EU öt legjobb helye közé kerülünk – mutatjuk, honnan indulunk
2018. május. 10. 18:28 Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás fecskendőt ő maga aktiválta, miközben a háttérben Beethoven 9. szimfóniája szólt. Az intravénás...
Halálba segítették a Svájcban eutanáziát kérő 104 éves tudóst
2018. május. 10. 17:42
A legtöbb pénzt az ATV és az Echo Tv kapta, hogy az Erzsébet-utalványokat reklámozzák.
Hatmilliárd forintért hirdették az Erzsébet-utalványokat
2018. május. 10. 10:33 Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán "örökös elnöke" cserében kis szívességet kért Sarkozy akkori francia elnöktől: intézze el, hogy három kazahsztáni oligarcha ne kerüljön bíróság elé. Nazarbajev, Kazahsztán "örökös...
"Kazah-gate": korrupt volt a szenátus egykori elnöke Belgiumban, de vajon csak ő?
2018. május. 10. 11:58 Mészáros Lőrinc bizalmasának közbelépésével születhetett csak egyezség a kecskeméti Malom és hat Skála-üzletház tulajdonosainak vitájában. A húszmilliárdos vagyontömegen osztozni kell.
"Aki együttműködik Mészárosékkal, azt élni hagyják" – tízmilliárdos egyezség született meg
2018. május. 10. 14:11 Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. Jogerősen elmeszelte egy magyar bíróság a Deezer zeneszolgáltatót
2018. május. 10. 16:04 Több érdekes újdonság is érkezett a Windowsba a néhány napja mindenki számára elérhetővé tett frissítőcsomaggal. Mutatjuk a szerintünk legérdekesebbeket.
Frissítse a gépén a Windowst – mutatunk 3 új funkciót, melyekért megéri
2018. május. 11. 08:03 Elfogták a rendőrök azt a nyírmártonfalvai férfit, aki a kerékpárjára felszerelt szirénával állított meg valakit rendőrnek adva ki magát.
Szirénázó biciklivel adta ki magát rendőrnek egy férfi a Nyírségben – videó
2018. május. 10. 17:10