[{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott pártfinanszírozásként fogadtak el. Erre még jön a büntetés is, amelyet a NAV hajt be. A Jobbiktól júliusban vonhatnak le 331 milliót.","shortLead":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott...","id":"20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533dcd6-dc75-4df8-a1c7-0bb9f3b091d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","timestamp":"2018. május. 09. 18:40","title":"Szorul a hurok a Jobbik körül: a bíróság sem menti meg őket a 662 milliós büntetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d457168f-7670-482e-bb14-279f715ffd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5820acb-3d73-4b72-9bc6-e291e230ec86","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_A_leghosszabb_nevu_kutyapartos_jelolt_fotozkodott_Lazar_Janossal","timestamp":"2018. május. 09. 15:09","title":"A kutyapárt jelöltje kapta el kedden Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","shortLead":"A túraautó-bajnokságban szereplő magyar csapat óriási meglepetést okozott egyik leghűségesebb szurkolójának.","id":"20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c07d75-845b-4203-a078-a8bc40ac5c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e151f8b-f9f7-48b0-b80d-d03cc9161e74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_meghato_video_magyar_versenycsapat_kulonleges_ajandek_szurkolo_zengo_motorsport_wtcr_wtcc_seat_cupra","timestamp":"2018. május. 09. 08:21","title":"Megható videó: a magyar versenycsapat különleges ajándékkal lepte meg szurkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","shortLead":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","id":"20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38375107-1336-43c4-8a5a-c614787a1b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","timestamp":"2018. május. 10. 10:46","title":"Zöld utat kapott Terry Gilliam, a rendező a kertjéből üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57ba834-07d8-46a0-be4d-03dd88b43663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180509_ungar_schmidt_parlament_alakulo_ules","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57ba834-07d8-46a0-be4d-03dd88b43663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd771778-ab93-4eb3-baee-92f49db51318","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_ungar_schmidt_parlament_alakulo_ules","timestamp":"2018. május. 09. 13:34","title":"Itt az alakuló ülés legviccesebb jelenete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d34482-8080-432e-ac9d-59e7d8fe2d94","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Csodalatos_videoval_tiszteleg_a_BBC_a_92_eves_David_Attenborough_elott","timestamp":"2018. május. 10. 08:54","title":"Csodálatos videóval tiszteleg a BBC a 92 éves David Attenborough előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hagyatéki eljárásnál gyorsabban és illetékmentesen megkaphatják az örökösök a nyugdíjra félretett pénzt, ha a megtakarító gondolt rájuk.","shortLead":"A hagyatéki eljárásnál gyorsabban és illetékmentesen megkaphatják az örökösök a nyugdíjra félretett pénzt, ha...","id":"20180509_Igy_lesz_orokolheto_a_nyugdijra_megtakaritott_penz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f166a6f-8e29-46d9-b8f5-91c39ce32cf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Igy_lesz_orokolheto_a_nyugdijra_megtakaritott_penz","timestamp":"2018. május. 09. 12:58","title":"Így lesz örökölhető a nyugdíjra megtakarított pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. ","shortLead":"Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró szerint be kellene gyógyítani a sebet az alkotmányosság testén. ","id":"20180510_Orban_volt_minisztere_vissza_kellene_adni_jogkoroket_az_Abnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d453336-45eb-44d7-9b3d-b1840c10b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_volt_minisztere_vissza_kellene_adni_jogkoroket_az_Abnek","timestamp":"2018. május. 10. 18:41","title":"Orbán volt minisztere: vissza kellene adni jogköröket az Ab-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]