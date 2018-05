Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott pártfinanszírozásként fogadtak el. Erre még jön a büntetés is, amelyet a NAV hajt be. A Jobbiktól júliusban vonhatnak le 331 milliót.","shortLead":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott...","id":"20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533dcd6-dc75-4df8-a1c7-0bb9f3b091d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","timestamp":"2018. május. 09. 18:40","title":"Szorul a hurok a Jobbik körül: a bíróság sem menti meg őket a 662 milliós büntetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1ec9c-ee2a-4b23-ad55-aa3a548a8600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szaporítóktól származó, az olasz piacra szánt kölyökkutyákat csempésző férfire csaptak le a Zala megyei rendőrök. Az állatok alig pár hetesek, többnek még a foga sem bújt ki. Az állatvédők szerint valószínűleg nem először bukott le, de ezek szerint gond nélkül jött az újabb kör kiskutyáért Magyarországra, hiszen nálunk még megfelelően betartatott állatvédelmi törvény sincs.","shortLead":"Magyar szaporítóktól származó, az olasz piacra szánt kölyökkutyákat csempésző férfire csaptak le a Zala megyei...","id":"20180509_Urulekukben_tocsogo_19_kolyokkutyat_mentettek_egy_olasz_csomagtartojabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a1ec9c-ee2a-4b23-ad55-aa3a548a8600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b7519-4aed-4bef-bd93-59b422d1460e","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Urulekukben_tocsogo_19_kolyokkutyat_mentettek_egy_olasz_csomagtartojabol","timestamp":"2018. május. 09. 10:36","title":"Ürülékükben tocsogó 19 kölyökkutyát mentettek egy olasz csomagtartójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját. A készülék még a legújabb iPhone-oknak is feladhatja a leckét. Most már azt is tudni, hol lehet majd megvásárolni a legkorábban az újdonságot.","shortLead":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját...","id":"20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59512db-4b02-430e-91da-df48c1f83a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Így lehet a leghamarabb hozzájutni a OnePlus 6-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e51550-e4b3-467c-b854-64939f5a37de","c_author":"","category":"vilag","description":"Meggyújtottak egy papírból készült amerikai zászlót az iráni parlamentben, s miközben égett a lobogó, a képviselők azt kiabálták, „Halál Amerikára”. Az iráni vezetők egy része abban bízik, hogy az európai államoknak sikerül életben tartaniuk az USA által kedden felmondott iráni atomalkut, melynek köszönhetően a nyugati országok felfüggesztették a Teherán elleni szankciókat. Izrael közben újra lőtte a Szíriában lévő iráni egységeket.","shortLead":"Meggyújtottak egy papírból készült amerikai zászlót az iráni parlamentben, s miközben égett a lobogó, a képviselők azt...","id":"20180509_Halal_Amerikara__skandaljak_az_USAzaszlot_egeto_irani_politikusok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e51550-e4b3-467c-b854-64939f5a37de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5311fea0-71ef-40da-b586-7b3dd91dc586","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Halal_Amerikara__skandaljak_az_USAzaszlot_egeto_irani_politikusok","timestamp":"2018. május. 09. 12:55","title":"Halál Amerikára – skandálják az USA-zászlót égető iráni politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze egy magyar egyetem tudott javítani tavalyi helyezésén.","shortLead":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze...","id":"20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f363fa5-504f-4a31-a657-aa6533c895d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","timestamp":"2018. május. 09. 20:27","title":"Még saját pályájukon is csúnyán visszaestek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tehát ennek kéne lennie a 'Soros-tervnek'\" címmel számolt be a levélről az osztrák sajtó. ","shortLead":"\"Tehát ennek kéne lennie a 'Soros-tervnek'\" címmel számolt be a levélről az osztrák sajtó. ","id":"20180511_Szijjarto_elkuldte_az_osztrak_elnoknek_a_Sorostervet__ez_egy_A4es_lap_nehany_idezettel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f63826-16d6-4ae9-ad2e-4ccbc092e80e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Szijjarto_elkuldte_az_osztrak_elnoknek_a_Sorostervet__ez_egy_A4es_lap_nehany_idezettel","timestamp":"2018. május. 11. 08:49","title":"Szijjártó elküldte az osztrák elnöknek a \"Soros-tervet\" – ez egy A4-es lap, néhány idézettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7665ff5-1fd9-45fd-af82-f7c47413599b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A te kezedben van! Ments meg életeket, moss kezet. Mert a kezed tisztasága számít” – ezzel szlogennel népszerűsíti a kézmosást a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Kórház, és ehhez műtőben táncolós videót is forgattak. ","shortLead":"„A te kezedben van! Ments meg életeket, moss kezet. Mert a kezed tisztasága számít” – ezzel szlogennel népszerűsíti...","id":"20180510_kezet_mosni_valojaban_oriasi_buli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7665ff5-1fd9-45fd-af82-f7c47413599b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f324babd-0312-4ce9-8654-3a7398153b17","keywords":null,"link":"/elet/20180510_kezet_mosni_valojaban_oriasi_buli","timestamp":"2018. május. 10. 19:16","title":"Kezet mosni valójában óriási buli – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan nagyon azért nem kell lelkendezni. ","shortLead":"Olyan nagyon azért nem kell lelkendezni. ","id":"20180509_Csoda_tortent_olcsobb_lett_a_vizes_vebe_helyszine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6ea1cb-1d61-440b-8386-59e16c63c130","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Csoda_tortent_olcsobb_lett_a_vizes_vebe_helyszine","timestamp":"2018. május. 09. 16:22","title":"Csoda történt: olcsóbb lett a vizes vébé helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]