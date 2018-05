Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet, hogy tudatosabban élhessük meg a hétköznapok nehézségeit? Milyen szokásokat lehet hasznos bevezetni már kicsi kortól, amelyek a jó irányba terelik majd a gyerekeket? ","shortLead":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet...","id":"20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9d876d-5d17-4eb8-8bbd-5df2138b8dd8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","timestamp":"2018. május. 10. 14:15","title":"Ereje végére ért szülőként? Ez a módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán olyan, mint Gyurcsány; \"minek a top5-jében leszünk, a V4-eknek?!\"; mindegy, mit mond, a lényeg, mit tesz majd, \"az uralkodót elkergetik\" – ezek az ellenzéki pártok legerősebb mondatai az Orbán beszédre. A miniszterelnök szavaira az ülésteremben nem tudtak reagálni.","shortLead":"Orbán olyan, mint Gyurcsány; \"minek a top5-jében leszünk, a V4-eknek?!\"; mindegy, mit mond, a lényeg, mit tesz majd...","id":"20180510_orban_ellenzek_parlament_reagalas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3718257d-5dfc-49bc-9190-104a97b52f54","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_ellenzek_parlament_reagalas","timestamp":"2018. május. 10. 17:41","title":"Ezt nem tudta Orbán szemébe mondani az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint.\r

","shortLead":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok...","id":"20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50214e1-ca1c-4f77-bb71-ca9b5a058305","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","timestamp":"2018. május. 09. 10:00","title":"Történelemtanár: Könnyű érettségi feladatsor néhány becsapós kérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","shortLead":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","id":"20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d95d6b2-b748-4d46-a4e6-721c74b3b48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","timestamp":"2018. május. 09. 19:06","title":"Több rekord is megdőlt a Rockefeller-gyűjtemény aukcióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És ehhez nem is kellene koldusbotra jutnia, elég lenne csak azt a 160 milliárd forintot felhasználnia, amivel egyetlen év alatt gazdagodott.","shortLead":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És...","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1407d17d-c9e3-4e1c-a35a-bc72e66d6c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Mészáros Lőrinc akár Messit is megvehetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","shortLead":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","id":"20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1f9cd3-3e7e-46b1-9cd1-2645ca075345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","timestamp":"2018. május. 09. 17:32","title":"Hongkonghoz hasonló állam lesz Észak-Írországból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb3a7c2-5a03-4f73-b8b3-e18c6ca4af65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több mint húsz rakétát lőttek ki az izraeli kézen lévő Golán-fennsíkra, amire Izrael ugyancsak rakétákkal válaszolt.

","shortLead":"Több óráig tartó közvetlen izraeli-iráni tűzpárbaj dúlt Szíriában: a közel-keleti országban állomásozó iráni erők több...","id":"20180510_Kozvetlen_izraeliirani_osszecsapas_tort_ki_Sziriaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb3a7c2-5a03-4f73-b8b3-e18c6ca4af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69524eca-05a4-4f9d-8fdb-144eac0e22d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Kozvetlen_izraeliirani_osszecsapas_tort_ki_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 10. 08:27","title":"Közvetlen izraeli-iráni összecsapás tört ki Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Ha épp a dugóban ücsörög, tudjon róla, hogy mi az oka.","shortLead":"Ha épp a dugóban ücsörög, tudjon róla, hogy mi az oka.","id":"20180509_baleset_miatt_allt_be_az_M3as","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4693e60-ef25-4839-ac26-cbeaceb29337","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180509_baleset_miatt_allt_be_az_M3as","timestamp":"2018. május. 09. 07:50","title":"Baleset miatt állt be az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]