[{"available":true,"c_guid":"14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712458ab-7d42-4817-844e-c7c265d8f517","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","timestamp":"2018. május. 10. 16:52","title":"Hivatalos: Szingapúrban találkozik majd Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon (is) lényegesen felülmúlhatja a Huawei P-szériájának tavalyi értékesítési sikereit a gyártó idei készülékcsaládja. 