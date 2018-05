Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","shortLead":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","id":"20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255a3c11-ba1f-4a66-b00a-875b0c7075ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","timestamp":"2018. május. 11. 06:35","title":"Népszava: Tényleg sportpályákat építenek a Hős utcai gettó helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38406d9f-d950-4931-8a31-f9d650a0d014","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Medgyessy Péter óta nem volt senki akkora útelágazódás előtt, mint a jelenlegi magyar ellenzék. Az újratervezést ez alkalommal a Jobbik kezdi, amely elnöke és frakcióvezetője nélkül maradt. Hétvégén eldől, hogy a következő két évben merre megy a jobbról középre vágó párt – de a tét akár a túlélés is lehet. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Medgyessy Péter óta nem volt senki akkora útelágazódás előtt, mint a jelenlegi magyar ellenzék. Az újratervezést...","id":"20180511_Most_dol_el_lesze_kihivoja_Orban_Viktornak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38406d9f-d950-4931-8a31-f9d650a0d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38e58e6-96df-4885-b0e3-4a1082292b7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Most_dol_el_lesze_kihivoja_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. május. 11. 14:45","title":"Négyen harcolnak a Jobbik vezetéséért, de egyedül Vona Gáborról döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3e6a7-5d21-460e-88b9-8ed57a76d914","keywords":null,"link":"/sport/20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","timestamp":"2018. május. 12. 17:13","title":"Edzőjük a győri kézisekről: Varázsolt a csapatom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d140e7-26da-4c75-844f-f38a0a918958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi az, ami a filmeknél is talán nagyobb érdeklődést vált ki egy rangos fesztiválon? Igen, az, hogy milyen ruhákban vonulnak be a sztárok. Mutatjuk.","shortLead":"Mi az, ami a filmeknél is talán nagyobb érdeklődést vált ki egy rangos fesztiválon? Igen, az, hogy milyen ruhákban...","id":"20180511_Ruhakoltemenyek_a_voros_szonyegen__igy_pompaztak_a_sztarok_Cannesban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d140e7-26da-4c75-844f-f38a0a918958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74977253-305d-4dfb-8113-6d936f97c166","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ruhakoltemenyek_a_voros_szonyegen__igy_pompaztak_a_sztarok_Cannesban","timestamp":"2018. május. 11. 10:41","title":"Ruhaköltemények a vörös szőnyegen – így pompáztak a sztárok Cannes-ban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d18e94-a194-4d11-aa73-c116c89ce7ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai F-22-es lopakodó vadászok Alaszka partjainál elfogtak két orosz távolsági bombázót. ","shortLead":"Amerikai F-22-es lopakodó vadászok Alaszka partjainál elfogtak két orosz távolsági bombázót. ","id":"20180512_Orosz_bombazokat_fogtak_Alaszkanal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d18e94-a194-4d11-aa73-c116c89ce7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1d5eec-cbd0-47fd-9d01-4b67c0266f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Orosz_bombazokat_fogtak_Alaszkanal","timestamp":"2018. május. 12. 14:28","title":"Orosz bombázókat fogtak Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33a60e-7474-46b9-afbb-0fb3cb4aabc4","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kultura","description":"Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló korábbi bűvész, Fekete Péter lehet a kulturális államtitkár, aki eddig is sorra kapta az állami kinevezéseket.","shortLead":"Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló korábbi bűvész, Fekete Péter lehet a kulturális államtitkár, aki eddig is sorra...","id":"201819_porond_buveszkedes_barsonyszek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33a60e-7474-46b9-afbb-0fb3cb4aabc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c9394-1155-4c0f-a52b-30c2db30ab06","keywords":null,"link":"/kultura/201819_porond_buveszkedes_barsonyszek","timestamp":"2018. május. 12. 10:30","title":"Bűvész a porondon: portré a kulturális államtitkár-jelölt Fekete Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz képest, hogy 2014 végén még a Jobbik riogatott a legjobban a menedékkérőkkel, most az Alaptörvénybe emelné a menekültügy alapelveit.","shortLead":"Ahhoz képest, hogy 2014 végén még a Jobbik riogatott a legjobban a menedékkérőkkel, most az Alaptörvénybe emelné...","id":"20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3caacd5-5f93-4979-825b-5c0bd5608a32","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_A_Jobbik_kifejezetten_migransbarat_Alaptorvenymodositast_nyujtott_be","timestamp":"2018. május. 11. 16:46","title":"A Jobbik kifejezetten migránsbarát Alaptörvény-módosítást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap \"reggelizhet\", ejtőzhet. Erre találták ki a Stílusos Vidéki Szállodák, hogy összehozzák május 13-án kis hazánk első nagy (villás)reggelizős napját. ","shortLead":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap...","id":"20180511_Villasreggeli_stlusosan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7a5d43-2d27-4257-abfb-16e664302beb","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Villasreggeli_stlusosan","timestamp":"2018. május. 11. 13:43","title":"Villásreggeli stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]