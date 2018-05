Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták fizetése.","shortLead":"Az észak-amerikai focibajnokságban nem titkolóznak úgy, mint Magyarországon, ott közzétették, mennyi a focisták...","id":"20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd30e9b8-8aef-46b8-b5b1-0898321f2f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e04ea75-1254-429d-a0fc-0cf775d335c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Nikolics_fizetese_magasabb_mint_Ibrahimovice","timestamp":"2018. május. 11. 16:32","title":"Nikolics fizetése magasabb, mint Ibrahimovicé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó betonkerítésre felugratva haladt. A vége az lett, hogy a rendőrök megszondáztatták és elvezették a sofőrt.\r

","shortLead":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó...","id":"20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b947da-b0f3-441a-bb48-f80f8d1e07af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","timestamp":"2018. május. 11. 09:45","title":"Villanyoszlopokat döntött ki az autópályán, csoda, hogy mindenki megúszta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d6ae6c-cb9d-421b-8ef8-5904d695ed65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fodrásznál időpontot foglaló robot jópofa, de ez lesz a kiábrándító valóság.","shortLead":"A fodrásznál időpontot foglaló robot jópofa, de ez lesz a kiábrándító valóság.","id":"20180512_Zsenialis_parodia_keszult_arrol_hogy_valojaban_mire_hasznaljuk_majd_a_Google_digitalis_asszisztenset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57d6ae6c-cb9d-421b-8ef8-5904d695ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36219ee-42d2-4b54-b41a-a60577a6d73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_Zsenialis_parodia_keszult_arrol_hogy_valojaban_mire_hasznaljuk_majd_a_Google_digitalis_asszisztenset","timestamp":"2018. május. 12. 14:40","title":"Zseniális paródia készült arról, hogy valójában mire használjuk majd a Google digitális asszisztensét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki kategóriás lehet.","shortLead":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki...","id":"20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16491265-e1ac-4fac-9826-04a30d20f4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","timestamp":"2018. május. 11. 11:21","title":"Eljött a nap, amikor a gigantikus Bentley Bentayga is szerényen összehúzta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy június 12-én Szingapúrban találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e36b8f-bc03-405d-a9e8-f89b862822d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712458ab-7d42-4817-844e-c7c265d8f517","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_hivatalos_szingapurban_talalkozik_majd_donald_trump_es_kim_dzsong_un","timestamp":"2018. május. 10. 16:52","title":"Hivatalos: Szingapúrban találkozik majd Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén kétszer annyi LMBT-film látható a Cannes-i Filmfesztiválon, mint a korábbi években.","shortLead":"Idén kétszer annyi LMBT-film látható a Cannes-i Filmfesztiválon, mint a korábbi években.","id":"20180511_meleg_filmek_cannesban_mar_nem_az_elfogadas_a_tema_hanem_a_hetkoznapok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95501e6c-50b3-4133-ac34-1b4e38b8b699","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_meleg_filmek_cannesban_mar_nem_az_elfogadas_a_tema_hanem_a_hetkoznapok","timestamp":"2018. május. 11. 21:05","title":"Meleg filmek Cannes-ban: már nem az elfogadás a téma, hanem a hétköznapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3995fd-9d09-438f-ba33-134bfd10ccf1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új fület kapott egy amerikai nő, amelyet előzőleg alkarjának bőre alatt növesztettek az orvosok.","shortLead":"Új fület kapott egy amerikai nő, amelyet előzőleg alkarjának bőre alatt növesztettek az orvosok.","id":"20180511_alkar_ful_transzplantacio_shamika_burrage_katonano_fulkagylo_autobaleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f3995fd-9d09-438f-ba33-134bfd10ccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bfab8-a61e-4786-88f5-527d84904651","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_alkar_ful_transzplantacio_shamika_burrage_katonano_fulkagylo_autobaleset","timestamp":"2018. május. 11. 18:39","title":"A saját alkarján növesztettek új fület egy balesetben megsérült katonanőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a46a288-e928-422c-a834-c32f22f712ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új légiközlekedési lehetőségről tárgyalnak a Budapest Airport vezetői Kínában.","shortLead":"Új légiközlekedési lehetőségről tárgyalnak a Budapest Airport vezetői Kínában.","id":"20180511_BudapestSanghaj_Uj_repulojarat_inditasarol_targyalnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a46a288-e928-422c-a834-c32f22f712ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f657a25c-044b-4022-af9f-295d8e934d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_BudapestSanghaj_Uj_repulojarat_inditasarol_targyalnak","timestamp":"2018. május. 11. 19:06","title":"Budapest–Sanghaj? Új repülőjárat indításáról tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]