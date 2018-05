Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"668af623-33ab-44e6-b557-6ded7baf8930","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ígéretek szerint úgy száműzik a Városligetben az új Néprajzi Múzeum melletti területről a parkba nem illeszkedő felszíni parkolást, hogy közben több száz új parkolóhelyet alakítanak ki. ","shortLead":"Az ígéretek szerint úgy száműzik a Városligetben az új Néprajzi Múzeum melletti területről a parkba nem illeszkedő...","id":"20180510_ujabb_reszletek_a_varosligeti_melygarazsrol_amit_tiborcz_egykori_uzlettarsa_epithet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668af623-33ab-44e6-b557-6ded7baf8930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11790ef8-de06-4baf-8f3a-bfe62094fae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_ujabb_reszletek_a_varosligeti_melygarazsrol_amit_tiborcz_egykori_uzlettarsa_epithet","timestamp":"2018. május. 10. 18:25","title":"Újabb részletek a városligeti mélygarázsról, amit Tiborcz egykori üzlettársa építhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És ehhez nem is kellene koldusbotra jutnia, elég lenne csak azt a 160 milliárd forintot felhasználnia, amivel egyetlen év alatt gazdagodott.","shortLead":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És...","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1407d17d-c9e3-4e1c-a35a-bc72e66d6c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Mészáros Lőrinc akár Messit is megvehetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751c384-8542-44d7-9030-436c7f8fc7cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt-hatezer darab, az első mérések szerint tizenegy kilogramm tizenhatodik századi ezüstpénzt talált egy helyi vállalkozó a kunmadarasi repülőtér melletti egy-másfél hektárnyi építési telken. Az eddig megvizsgált érmék mindegyike lengyel veretű.","shortLead":"Öt-hatezer darab, az első mérések szerint tizenegy kilogramm tizenhatodik századi ezüstpénzt talált egy helyi...","id":"20180511_kulonleges_leletre_bukkantak_a_kunmadarasi_repuloter_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a751c384-8542-44d7-9030-436c7f8fc7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d3f291-0bc0-4485-8338-e309237e4512","keywords":null,"link":"/elet/20180511_kulonleges_leletre_bukkantak_a_kunmadarasi_repuloter_mellett","timestamp":"2018. május. 11. 12:47","title":"Különleges leletre bukkantak a kunmadarasi repülőtér mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség szeretettel fogadta Szilágyi Zsófia első rendezését, még ha ő ezt nem is így látta. Az alkotókat a helyszínen kérdeztük cannes-i élményeikről: a főszereplő Szamosi Zsófia két interjú és fotózás között szoptatta meg a kisbabáját, a 11 éves Barcza Ambrus nagyon izgult, amikor ki kellett állnia a színpadra, Szilágyi pedig próbál nem a díjakra gondolni. ","shortLead":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség...","id":"20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b661ee51-5f4c-4d12-a629-ad7902696e71","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Még tapsolták volna a magyar filmet Cannes-ban, de valaki felkapcsolta a villanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen. Az európai cégekre is vonatkozó intézkedéseket az után kezdték el újra életbe léptetni, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta az Iránnal kötött 2015-ös atomalkut.","shortLead":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen...","id":"20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d7496b-b57b-4fe2-9086-07aa53c63e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","timestamp":"2018. május. 11. 10:52","title":"Irán miatt romlik Európa és az USA viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8e4526-8fe6-412f-9ac0-838dd5537e34","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Mehanya_vs_mehkiralyno__ujabb_dicso_pelda_az_allami_tankonyvkiadasbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8e4526-8fe6-412f-9ac0-838dd5537e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c6535-7c1a-4de4-8e9a-62b7975676ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Mehanya_vs_mehkiralyno__ujabb_dicso_pelda_az_allami_tankonyvkiadasbol","timestamp":"2018. május. 11. 11:14","title":"Méhanya vs. méhkirálynő – újabb dicső példa az állami tankönyvkiadásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cabbce-d95b-4b86-b08c-31efb9598c51","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","timestamp":"2018. május. 11. 13:08","title":"\"Megúsztuk\" – Vajna Tímea cannes-i gépe vissza kellett forduljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","shortLead":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","id":"20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4ab1b6-9b0e-4e49-82ee-5ef476e2c070","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. május. 11. 13:54","title":"Facebook-sorozat producere lesz Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]