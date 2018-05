Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi hozzáértés.","shortLead":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi...","id":"20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85dc3fe-58a7-4ddf-94e2-30ab44c6bf87","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","timestamp":"2018. május. 13. 08:21","title":"A nap fotója: motorcsere a Margit körút járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén kétszer annyi LMBT-film látható a Cannes-i Filmfesztiválon, mint a korábbi években.","shortLead":"Idén kétszer annyi LMBT-film látható a Cannes-i Filmfesztiválon, mint a korábbi években.","id":"20180511_meleg_filmek_cannesban_mar_nem_az_elfogadas_a_tema_hanem_a_hetkoznapok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95501e6c-50b3-4133-ac34-1b4e38b8b699","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_meleg_filmek_cannesban_mar_nem_az_elfogadas_a_tema_hanem_a_hetkoznapok","timestamp":"2018. május. 11. 21:05","title":"Meleg filmek Cannes-ban: már nem az elfogadás a téma, hanem a hétköznapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi funkciókkal felruházott óra adott esetben életet is menthet.","shortLead":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi...","id":"20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7cb93-fdd7-46dc-aeab-8e3aaccdadd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","timestamp":"2018. május. 12. 15:12","title":"Újra életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521ba7c6-7941-47f5-97b3-b999b9acac4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai kisgyerekes szülőknek nemcsak az okoz fejfájást, hogy mennyi időt töltenek a gyerekeik a számítógéppel és a telefonnal, hanem hogy a folyamatosan nethez kapcsolódó eszközökön veszélyeknek vannak kitéve. Emiatt a szülők harmada igyekszik csökkenteni a gyerekek online töltött idejét és így próbálják megvédeni gyerekeiket az online világ kockázataitól. A Kaspersky Lab kiberbiztonsági cég szakértői szerint ugyanakkor vannak más lehetőségek is, amelyek segítenek a fenyegetettség csökkentésében, miközben nem zárják ki a gyerekeket a net hasznos, adott esetben készségfejlesztő részeiről.","shortLead":"A mai kisgyerekes szülőknek nemcsak az okoz fejfájást, hogy mennyi időt töltenek a gyerekeik a számítógéppel és...","id":"20180511_gyerekek_kiberbiztonsag_internetezes_szamitogep_hasznalat_veszelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=521ba7c6-7941-47f5-97b3-b999b9acac4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31a9d49-58be-4abb-ac6f-bf0d14bf0c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_gyerekek_kiberbiztonsag_internetezes_szamitogep_hasznalat_veszelyek","timestamp":"2018. május. 11. 20:43","title":"Van gyereke? Nekünk meg van egy jó tanácsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22 másodperc is elég hozzá.","shortLead":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22...","id":"201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0f508-1add-478c-bd62-b2ad84c93550","keywords":null,"link":"/tudomany/201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","timestamp":"2018. május. 12. 19:03","title":"Mire képes 22 másodperc alatt? Ebben a játékban kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751c384-8542-44d7-9030-436c7f8fc7cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt-hatezer darab, az első mérések szerint tizenegy kilogramm tizenhatodik századi ezüstpénzt talált egy helyi vállalkozó a kunmadarasi repülőtér melletti egy-másfél hektárnyi építési telken. Az eddig megvizsgált érmék mindegyike lengyel veretű.","shortLead":"Öt-hatezer darab, az első mérések szerint tizenegy kilogramm tizenhatodik századi ezüstpénzt talált egy helyi...","id":"20180511_kulonleges_leletre_bukkantak_a_kunmadarasi_repuloter_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a751c384-8542-44d7-9030-436c7f8fc7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d3f291-0bc0-4485-8338-e309237e4512","keywords":null,"link":"/elet/20180511_kulonleges_leletre_bukkantak_a_kunmadarasi_repuloter_mellett","timestamp":"2018. május. 11. 12:47","title":"Különleges leletre bukkantak a kunmadarasi repülőtér mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215ac56-ee4b-4460-997c-7a91076b8032","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ő az első magyar sportoló, aki nem mellékállásként, hobbiként tekintett a vitorlázásra, a tudatos gondolkodás és az elhivatottság pedig bajnoki címek és a nagy presztízsű Kékszalag formájában hozta meg gyümölcsét. Stílusosan őt kérte fel a Ford prémium kategóriás „zászlóshajója” márkanagykövetének, amit Litkey el is vállalt, bár a megnevezéssel kapcsolatban egy kis pontosítással élt. ","shortLead":"Ő az első magyar sportoló, aki nem mellékállásként, hobbiként tekintett a vitorlázásra, a tudatos gondolkodás és...","id":"fordmagyarorszag_20180511_Hajozni_vizen_es_aszfalton__Litkey_Farkas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f215ac56-ee4b-4460-997c-7a91076b8032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded04713-4921-40f4-ac51-1044095a59ee","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180511_Hajozni_vizen_es_aszfalton__Litkey_Farkas","timestamp":"2018. május. 11. 12:30","title":"Hajózni vízen és aszfalton – Litkey Farkas világbajnok vitorlázóval beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"}]