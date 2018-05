Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82bb6289-06ce-409e-9567-bbcacabca26e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Ross, aki a tehén tőgyére felszerelt melltartóval próbált megoldani egy problémát. ","shortLead":"Donald Ross, aki a tehén tőgyére felszerelt melltartóval próbált megoldani egy problémát. ","id":"20180511_Megis_ki_tesz_melltartot_egy_tehen_togyere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82bb6289-06ce-409e-9567-bbcacabca26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80aade46-09c2-4a5e-b907-753b598ba3bf","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megis_ki_tesz_melltartot_egy_tehen_togyere","timestamp":"2018. május. 11. 16:17","title":"Mégis ki tesz melltartót egy tehén tőgyére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát tartalmazó töriatlaszokat az érettségizőktől. Valószínűleg ott sem hallottak a jogszabályról, amely egyértelműen kimondja: a vizsgázók ezeket a kiadványokat is használhatják.","shortLead":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát...","id":"20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f32b34-e480-4a2d-92e0-36103369c2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","timestamp":"2018. május. 11. 15:01","title":"Egy másik gimnáziumban is elkobozták az érettségizőktől az atlaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A gonosz ábrázatú, öntudatra ébredő robotok képével illusztrált, szenzációhajhász cikkek frappáns módon foglalják össze mindazt, amitől az MI-kutatók NEM tartanak – véli az MIT fizikaprofesszora, Max Tegmark.","shortLead":"A gonosz ábrázatú, öntudatra ébredő robotok képével illusztrált, szenzációhajhász cikkek frappáns módon foglalják össze...","id":"20180511_Tenyleg_gonosz_robotok_fenyegetik_az_emberiseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba958e1c-572f-41fa-9ae9-aa8a44c79cde","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180511_Tenyleg_gonosz_robotok_fenyegetik_az_emberiseget","timestamp":"2018. május. 11. 21:09","title":"Tényleg gonosz robotok fenyegetik az emberiséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","shortLead":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","id":"20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7cc90c-a542-4cec-9d2d-e017eeee7672","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","timestamp":"2018. május. 12. 06:41","title":"Nem épp úgy végződött az orosz autós üldözés, ahogy azt megszoktuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugodtan nevezhető naivnak Kásler Miklós a Mandinernek adott interjúja alapján: az Emmi leendő minisztere szerint az orvosoknak, nővéreknek, tanároknak csak lehetőséget kell adni arra, hogy emberhez méltó életet éljenek, és máris megoldódnának a szakági problémák. Az egészségügy problémájának a gyökerénél egyébként az ellenzék található. És ő már nem oktatásban gondolkodik, hanem nevelésben.\r

\r

","shortLead":"Nyugodtan nevezhető naivnak Kásler Miklós a Mandinernek adott interjúja alapján: az Emmi leendő minisztere szerint...","id":"20180511_Balog_utodja_mar_nem_oktatni_hanem_nevelni_akarja_az_On_gyereket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46266bb7-8836-42d1-be21-8d9c37f9163b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Balog_utodja_mar_nem_oktatni_hanem_nevelni_akarja_az_On_gyereket","timestamp":"2018. május. 11. 14:41","title":"Balog utódja már nem oktatni, hanem nevelni akarja az Ön gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766d0b3f-fe02-451e-808a-17f8d8bdcb51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180511_Ujgazdagek_muemleket_ujitanak_fel__igy_jart_a_Varkert_Kioszk_az_MNBvel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766d0b3f-fe02-451e-808a-17f8d8bdcb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87704e03-ad0b-4982-bb63-1536f8510f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Ujgazdagek_muemleket_ujitanak_fel__igy_jart_a_Varkert_Kioszk_az_MNBvel","timestamp":"2018. május. 11. 13:52","title":"Újgazdagék műemléket újítanak fel – így járt a Várkert Kioszk az MNB-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c055d8-cde3-49e8-9e20-339718d8f6a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő években várhatóan még jobban felgyorsul a mesterséges intelligencia térnyerése az ügyfélszolgálatokon. A gyakorlatban ebből annyit lehet majd észrevenni, hogy minden sokkal gyorsabban történik majd, akár emberi munkaerő bevonása nélkül, akár hangzóbeszédben is.","shortLead":"A következő években várhatóan még jobban felgyorsul a mesterséges intelligencia térnyerése az ügyfélszolgálatokon...","id":"20180511_ugyfelszolgalatok_varakozas_mesterseges_intelligencia_robotok_ungyintezes_geomant","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c055d8-cde3-49e8-9e20-339718d8f6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d214d2b6-3231-4d9f-85ee-b4ce2ffeb3fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_ugyfelszolgalatok_varakozas_mesterseges_intelligencia_robotok_ungyintezes_geomant","timestamp":"2018. május. 11. 12:03","title":"Megszűnik a várakoztató zene az ügyfélszolgálatokon? Sőt, talán a várakozás is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap \"reggelizhet\", ejtőzhet. Erre találták ki a Stílusos Vidéki Szállodák, hogy összehozzák május 13-án kis hazánk első nagy (villás)reggelizős napját. ","shortLead":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap...","id":"20180511_Villasreggeli_stlusosan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7a5d43-2d27-4257-abfb-16e664302beb","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Villasreggeli_stlusosan","timestamp":"2018. május. 11. 13:43","title":"Villásreggeli stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]