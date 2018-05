Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196c12d2-ee5d-4bdd-a550-629dc498b328","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","timestamp":"2018. május. 12. 20:01","title":"Íme a lottószámok, a 4-es is milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló épületen egy 33 éves férfi és másfél éves kislánya meghalt, amikor felrobbant egy gázpalack. ","shortLead":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló...","id":"20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9013e769-b56e-4369-865a-1285b32d0e51","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","timestamp":"2018. május. 14. 09:10","title":"Rágyújtotta a házat szállásadójára, egy férfi és a kislánya meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","shortLead":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","id":"20180513_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f92774-eceb-46c4-af22-5fee681af53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Tolatóradar: 696 km/h-val fotózta le a traffipax az Opelt, és nem tűnt fel a rendőröknek, hogy nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak a laborban megdolgoztatott Atlas nevű emberszabású robotot láthatjuk, amint kiszabadult a természetbe: kocog, felmegy az emelkedőn és átugorja a keresztbe fekvő fatörzset. ","shortLead":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak...","id":"20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1f309-885f-4ef2-9dd8-72a6afe272bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","timestamp":"2018. május. 12. 11:20","title":"Leesik az állunk: videón, ahogy a szabadban kocog az Atlas emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","shortLead":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","id":"20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8a1af2-67f3-4ca3-9146-a8cf681343d7","keywords":null,"link":"/elet/20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","timestamp":"2018. május. 14. 07:25","title":"Orbán Viktor: \"Jó mulatság, női munka volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","shortLead":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","id":"20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf012d-ba3f-4cf6-bbec-d23aa438f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","timestamp":"2018. május. 13. 09:48","title":"8 Emmy-jelölés a magyar hegedűművészről szóló filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301ea3ed-569e-41f9-9ff7-8ce170b91cd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került megyei újságok példányszáma. Az adatokról beszámoló Népszava szerint sok újságíró menekülne a szerkesztőségekből, de vidéken szinte lehetetlen nem kormánypárti médiumnál elhelyezkedni.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkent a kormánypárti tulajdonosokhoz került megyei újságok példányszáma. Az adatokról beszámoló Népszava...","id":"20180512_Videken_is_egyre_kevesebbeknek_kell_a_kormanypropaganda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301ea3ed-569e-41f9-9ff7-8ce170b91cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cedb870-91df-4607-ba9b-dd83a386e261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Videken_is_egyre_kevesebbeknek_kell_a_kormanypropaganda","timestamp":"2018. május. 12. 20:16","title":"Bezuhantak a Mészáros-lapok, vidéken sem kell annyira a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]