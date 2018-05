Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik termesztése az ország egyik fő bevételi forrása. De a környezeti károk is jelentősek.","shortLead":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik...","id":"201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c00372-7075-444b-9381-18a7ca77b626","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","timestamp":"2018. május. 13. 12:30","title":"A szép ballagási és anyák napi csokraink már Afrikából érkeznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","shortLead":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","id":"20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e2bdf2-d35e-4765-8fba-4b01cdcc1f7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","timestamp":"2018. május. 14. 06:41","title":"A nap képe: félrevezette a GPS, aluljáróba hajtott egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők előtt sok kritikus észrevétel is elhangzott Benkő Tibor szájából, amit a korábbi Orbán-kormányok magukra vehet(né)nek. Mindkét bizottság alkalmasnak látta a jelöltet.\r

\r

","shortLead":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők...","id":"20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a702608-ae16-4764-89e7-2fc9fac9cdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","timestamp":"2018. május. 14. 13:01","title":"Benkő Tibor az alapokról építene új honvédséget, míg Németh Szilárd politizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg és Meghan Markle egybekelése előtt. ","shortLead":"Bemutatták a brit uralkodó díszes iniciáléval kezdődő hagyományos jóváhagyólevelét. Most már zöld a lámpa Harry herceg...","id":"20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98b7165-3ca1-4aab-87a9-254d73d524e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632718d-d387-49d4-ae21-63fad97eb64d","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_II_Erzsebet_most_mondta_ra_az_ament_unokaja_hazassagara","timestamp":"2018. május. 13. 14:17","title":"II. Erzsébet most mondta rá az áment unokája házasságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce78131-66c3-4ae5-bf25-dd293a785c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áldozatok családtagjai hisznek annak a szakértőnek, aki szerint az Egyptair gépe egy túlmelegedett Apple-eszköz miatt zuhanhatott le.\r

","shortLead":"Az áldozatok családtagjai hisznek annak a szakértőnek, aki szerint az Egyptair gépe egy túlmelegedett Apple-eszköz...","id":"20180513_egy_legikatasztrofa_miatt_perelik_be_az_applet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ce78131-66c3-4ae5-bf25-dd293a785c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092b7727-f8bd-4451-afe1-2ae91858a59a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_egy_legikatasztrofa_miatt_perelik_be_az_applet","timestamp":"2018. május. 13. 12:23","title":"Egy légikatasztrófa miatt perelik be az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","shortLead":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","id":"20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbdae67-8ea7-41f5-b563-2041856cf3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 12. 20:45","title":"Izrael nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne fogyasszon a tejből, hanem azonnal vigye vissza az üzletbe. A rendőrség zsarolás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne...","id":"20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd78c2-ce08-47a1-9317-b3af1ced45f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 13. 19:31","title":"Zsarolás miatt nyomoznak az UHT tejek szennyezése ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]