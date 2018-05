Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokszor lebecsüljük a külső segítség jelentőségét krízishelyzetben, azt hisszük, magunknak kell megbirkóznunk mindennel. Pedig életbevágó az a támogatás, amit az ember másoktól kaphat. Ezt élte meg Nyáry Krisztián író is, akinek 2014-ben, több hónapos betegeskedés után, 42 évesen halt meg a felesége.","shortLead":"Sokszor lebecsüljük a külső segítség jelentőségét krízishelyzetben, azt hisszük, magunknak kell megbirkóznunk...","id":"20180513_Nyary_Krisztian_Ugyanazokbol_a_darabokbol_rakjuk_ossze_eletunk_matrixat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439eba93-cb3f-42de-b3a9-172c975278ed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180513_Nyary_Krisztian_Ugyanazokbol_a_darabokbol_rakjuk_ossze_eletunk_matrixat","timestamp":"2018. május. 13. 20:15","title":"Nyáry Krisztián: „Ugyanazokból a darabokból rakjuk össze életünk mátrixát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon (is) lényegesen felülmúlhatja a Huawei P-szériájának tavalyi értékesítési sikereit a gyártó idei készülékcsaládja. Eladott darabszámokat ugyan nem közölt a cég, de egy impresszív százalékos adat már ismert.","shortLead":"Magyarországon (is) lényegesen felülmúlhatja a Huawei P-szériájának tavalyi értékesítési sikereit a gyártó idei...","id":"20180512_huawei_p20_pro_eladasi_adatok_ertekesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d58096-d3a9-47d0-b425-9a907cbfeaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_huawei_p20_pro_eladasi_adatok_ertekesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 12. 09:03","title":"Nagyon rákattantak a magyarok a Huawei új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a990575-1cc5-44e1-bebb-ca81a7da4621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmet kereső gólyára csapott le egy ugyancsak éhes leopárd egy Tanzániában készített felvételen. A ragadozó csodálatosan emelkedik a magasba, a gólya viszont lenyűgöző reflexekkel menekül meg.","shortLead":"Egy élelmet kereső gólyára csapott le egy ugyancsak éhes leopárd egy Tanzániában készített felvételen. A ragadozó...","id":"20180513_Lenyugozo_jelenet_a_leopard_Michael_Jordan_modjara_probalja_bezsakolni_a_golyat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a990575-1cc5-44e1-bebb-ca81a7da4621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f3d57e-cd4b-4292-8925-7364c2b51b5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Lenyugozo_jelenet_a_leopard_Michael_Jordan_modjara_probalja_bezsakolni_a_golyat","timestamp":"2018. május. 13. 09:50","title":"Lenyűgöző jelenet: a leopárd Michael Jordan módjára próbálja bezsákolni a gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog lemondani a dohányzásról. ","shortLead":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog...","id":"20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71affb4e-d196-4c31-bf8c-b2926403a052","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:55","title":"A világ legrondább színével szoktatnák le az embereket a dohányzásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek között az iraki keresztény lakosságnak az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által lerombolt otthonai, templomai és középületei újjáépítésére fordítják.","shortLead":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek...","id":"20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9d600-03ef-4a06-89df-58db3c829695","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","timestamp":"2018. május. 13. 14:28","title":"220 milliót ért meg valakinek Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","shortLead":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","id":"20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98b508-5a19-4098-83f2-260374615646","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","timestamp":"2018. május. 14. 04:01","title":"Így néz ki az első sorból egy 130 millió forintos baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeumban.\r

","shortLead":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap...","id":"20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3043c-2e95-46e6-866d-9c74e7e4f2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","timestamp":"2018. május. 13. 11:52","title":"Ha még nincs programja mára, várja a Múzeumok Majálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]