[{"available":true,"c_guid":"36ac5e61-100b-48d6-9e37-e40e3369f35f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megmondták neki, hogy mit nem kéne viselnie diplomavédéskor. Erre a végzős diáklány úgy gondolta, hogy a legjobb lesz, ha válaszként félmeztelenre vetkőzik. ","shortLead":"Megmondták neki, hogy mit nem kéne viselnie diplomavédéskor. Erre a végzős diáklány úgy gondolta, hogy a legjobb lesz...","id":"20180513_Fehernemure_vetkozve_vedte_meg_a_diplomajat_a_Cornell_Egyetem_diakja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ac5e61-100b-48d6-9e37-e40e3369f35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56403b3c-70a2-4c58-b78c-8c86185cdb82","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Fehernemure_vetkozve_vedte_meg_a_diplomajat_a_Cornell_Egyetem_diakja","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Fehérneműre vetkőzve védte meg a diplomáját a Cornell Egyetem diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","shortLead":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","id":"20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a4cc0-cea9-4640-99b3-c58879d741c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 13. 11:06","title":"Egy díjat azért elhozott az AWS az Eurovíziós fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve vadonatúj autós technikák szépségét párhuzamosan felvázoló írásunknak. Nyitjuk az ajtókat, foglaljanak helyet a három csodában.","shortLead":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve...","id":"20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ca0ad-52f7-4c41-a423-36f304ce6bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","timestamp":"2018. május. 12. 17:30","title":"Amikor 34 lóerő veri a 600 lóerőt: elképesztő BMW-ket és egy parányi Minit vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adffd08-9bc2-429a-8830-96520379cce7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legjobb középiskolai tanulók többsége budapesti felsőoktatási intézménybe felvételizik.","shortLead":"A legjobb középiskolai tanulók többsége budapesti felsőoktatási intézménybe felvételizik.","id":"201819__felsooktatas__tovabbtanulas__top_10_diakok__hova_tovabb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9adffd08-9bc2-429a-8830-96520379cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9d666-b455-494b-b2fe-38c0fcb0f6af","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__felsooktatas__tovabbtanulas__top_10_diakok__hova_tovabb","timestamp":"2018. május. 12. 08:00","title":"A legjobb diákok Budapestet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva hatalmas védése döntött a győzelemről.","shortLead":"Hihetetlen izgalmakat hozott a finálé a női kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjében: a győri kapus, Kiss Éva...","id":"20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5670fae7-01c5-41c9-9807-37f837cb786d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb49d353-3c30-4cc6-b676-3db57a479d34","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kiss_eva_vedese_a_bl_donto_vegen","timestamp":"2018. május. 13. 20:57","title":"Ez a védés kellett ahhoz, hogy újra BL-t nyerjenek a győri kézilabdázók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc5af61-7ba5-4cf6-a178-ab0c2bfe2900","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője világosan fogalmazott arról, hogyan kell viselkednie annak, aki tag akar maradni. A kerítéssel nincs baja, de a civilek vegzálásával igen.","shortLead":"Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője világosan fogalmazott arról, hogyan kell viselkednie annak, aki tag...","id":"20180512_Orban_Viktor_Brusszel_Europa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc5af61-7ba5-4cf6-a178-ab0c2bfe2900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adefd83b-caa7-421d-8a6c-8856ee1480cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Orban_Viktor_Brusszel_Europa","timestamp":"2018. május. 12. 11:57","title":"Üzent Európa: Ha Orbán nem tiszteli az értékeinket, nincs helye köztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","shortLead":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","id":"20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633ef67d-f6d2-419e-bd71-8425c7033230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","timestamp":"2018. május. 12. 11:05","title":"Lehet, hogy vonatozni akart, de gyalogolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vácnál a rendőröktől való menekülés közben halálos balesetet szenvedett Cs. Attila az apja lottónyereményéből vette a kocsit - írja a Borsonline.hu.","shortLead":"A Vácnál a rendőröktől való menekülés közben halálos balesetet szenvedett Cs. Attila az apja lottónyereményéből vette...","id":"20180512_Lottonyeremenybol_vette_a_kocsit_amivel_Vacnal_halalos_balesetet_szenvedett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f344256d-46eb-448a-a159-2a7791dc5b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Lottonyeremenybol_vette_a_kocsit_amivel_Vacnal_halalos_balesetet_szenvedett","timestamp":"2018. május. 12. 13:03","title":"Lottónyereményből vett Audival szenvedett halálos balesetet Cs. Attila ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]