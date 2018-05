Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22 másodperc is elég hozzá.","shortLead":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22...","id":"201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0f508-1add-478c-bd62-b2ad84c93550","keywords":null,"link":"/tudomany/201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","timestamp":"2018. május. 12. 19:03","title":"Mire képes 22 másodperc alatt? Ebben a játékban kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","shortLead":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","id":"20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e9cd1-3b8c-452c-89c5-11fdbf4485ec","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","timestamp":"2018. május. 13. 21:48","title":"BAFTA-díjat kapott A szolgálólány meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bc250e-dd7d-4a06-a720-2efd6ff42380","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","shortLead":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","id":"20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9bc250e-dd7d-4a06-a720-2efd6ff42380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eee9e8-68c6-4239-8c14-845c57e1418a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","timestamp":"2018. május. 14. 05:30","title":"Speedmarathon: sok rendőr lesz ma az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","shortLead":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","id":"20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52012892-ba53-4a54-87c4-0ac3dcdbcf28","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","timestamp":"2018. május. 13. 08:24","title":"Rengett a föld Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","shortLead":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","id":"20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a4cc0-cea9-4640-99b3-c58879d741c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 13. 11:06","title":"Egy díjat azért elhozott az AWS az Eurovíziós fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adffd08-9bc2-429a-8830-96520379cce7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legjobb középiskolai tanulók többsége budapesti felsőoktatási intézménybe felvételizik.","shortLead":"A legjobb középiskolai tanulók többsége budapesti felsőoktatási intézménybe felvételizik.","id":"201819__felsooktatas__tovabbtanulas__top_10_diakok__hova_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9adffd08-9bc2-429a-8830-96520379cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e9d666-b455-494b-b2fe-38c0fcb0f6af","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__felsooktatas__tovabbtanulas__top_10_diakok__hova_tovabb","timestamp":"2018. május. 12. 08:00","title":"A legjobb diákok Budapestet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","shortLead":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","id":"20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf012d-ba3f-4cf6-bbec-d23aa438f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","timestamp":"2018. május. 13. 09:48","title":"8 Emmy-jelölés a magyar hegedűművészről szóló filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f32e1-ada6-4b81-8c7e-f01ea64f6cea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Új lehetőségeket és élményeket kaptak az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok kaput nyitott meg előttünk a fellépés a Magyarországot képviselő AWS énekese szerint. \r

","shortLead":"Új lehetőségeket és élményeket kaptak az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok kaput nyitott meg előttünk a fellépés...","id":"20180513_aws_enekese_az_eurovizios_dalfesztival_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69f32e1-ada6-4b81-8c7e-f01ea64f6cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9af74-390d-409e-b7d8-8ef1682f8e75","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_aws_enekese_az_eurovizios_dalfesztival_utan","timestamp":"2018. május. 13. 10:34","title":"\"Megmutattuk, hogy a metál szubkultúra létezik\" – megszólalt az AWS énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]