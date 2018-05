Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne fogyasszon a tejből, hanem azonnal vigye vissza az üzletbe. A rendőrség zsarolás gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a közelmúltban UHT tejet vett, és az szivárog vagy sérült a csomagolása, ne...","id":"20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd78c2-ce08-47a1-9317-b3af1ced45f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Nyomoznak_az_UHT_tejek_feltetelezett_szennyezesevel_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 13. 19:31","title":"Zsarolás miatt nyomoznak az UHT tejek szennyezése ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak a laborban megdolgoztatott Atlas nevű emberszabású robotot láthatjuk, amint kiszabadult a természetbe: kocog, felmegy az emelkedőn és átugorja a keresztbe fekvő fatörzset. ","shortLead":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak...","id":"20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1f309-885f-4ef2-9dd8-72a6afe272bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","timestamp":"2018. május. 12. 11:20","title":"Leesik az állunk: videón, ahogy a szabadban kocog az Atlas emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","shortLead":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","id":"20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52012892-ba53-4a54-87c4-0ac3dcdbcf28","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","timestamp":"2018. május. 13. 08:24","title":"Rengett a föld Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2","c_author":"MTI/Világgazdaság","category":"gazdasag","description":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre kevesebben bajlódnak a jegyek kinyomtatásával.","shortLead":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre...","id":"20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60553a9c-7350-48b3-8470-dfd369b9c0a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 05:54","title":"A MÁV szerint durván megugrott egy év alatt az online jegyvásárlások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22 másodperc is elég hozzá.","shortLead":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22...","id":"201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0f508-1add-478c-bd62-b2ad84c93550","keywords":null,"link":"/tudomany/201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","timestamp":"2018. május. 12. 19:03","title":"Mire képes 22 másodperc alatt? Ebben a játékban kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először számolták ki kutatók a turizmussal járó szén-dioxid-kibocsátást. Az adatok ijesztők: a szektor az összes CO2-kibocsátás 8 százalékáért felel.","shortLead":"Először számolták ki kutatók a turizmussal járó szén-dioxid-kibocsátást. Az adatok ijesztők: a szektor az összes...","id":"20180513_Mikozben_nyaral_gondoljon_arra_is_hogy_ezzel_tonkre_teszi_kornyezetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46dc5e4-307a-4766-83d2-dbe16b61f0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Mikozben_nyaral_gondoljon_arra_is_hogy_ezzel_tonkre_teszi_kornyezetet","timestamp":"2018. május. 13. 17:14","title":"Miközben nyaral, gondoljon arra is, hogy ezzel tönkre teszi környezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","shortLead":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","id":"20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24177924-8926-46cb-b0bb-08f814639a48","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","timestamp":"2018. május. 12. 11:55","title":"Meztelen férfiakkal provokálta Vlagyimir Putyint egy argentin sportcsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lefokozhatják, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetését is elvehetik Tállai Andrástól. A fideszes politikus 2015 óta, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként vezette az adóhatóságot. Emlékezzünk erre a páratlan időszakra!","shortLead":"Lefokozhatják, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetését is elvehetik Tállai Andrástól. A fideszes politikus 2015 óta...","id":"20180512_Tallai_a_mezokovesdi_terminator_tiz_legnagyobb_pillanata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66e91a3-3a50-4b98-9c19-4e77ba734bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Tallai_a_mezokovesdi_terminator_tiz_legnagyobb_pillanata","timestamp":"2018. május. 12. 10:00","title":"Tállai András: a mezőkövesdi terminátor tíz legnagyobb pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]