[{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa","c_author":"Kugyela Tamás","category":"itthon","description":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult a jogállamiság Magyarországon, a kormányfő megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor és más döntéseknél is.","shortLead":"Orbán Viktor éles eszű stratégaként tapint rá mások gyengeségeire az Európai Unióban is. Bármennyire csorbult...","id":"201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3778aa97-089a-4ff9-bee6-6aa2a73b1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfb6f43-8503-45d2-870f-68c5ba4d2f46","keywords":null,"link":"/itthon/201819__orban_europaban__elvek_es_strategiak__zsebre_megy__a_magyarok_nyilai","timestamp":"2018. május. 14. 11:00","title":"Sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbán Viktort az unió és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt tűkkel teli zsákkal. ","shortLead":"A 24.hu olvasója apját vitte műtétre a székesfehérvári kórházba, amikor elsétált mellette egy mentőtiszt egy használt...","id":"20180514_hasznalt_injekcios_tu_szurt_meg_egy_korhazi_latogatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20632b5d-a004-4230-b177-24c2ba3642b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_hasznalt_injekcios_tu_szurt_meg_egy_korhazi_latogatot","timestamp":"2018. május. 14. 07:46","title":"Használt injekciós tű szúrt meg egy kórházi látogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","shortLead":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","id":"20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d73bb-e80b-44e4-9485-0262ca7e3697","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","timestamp":"2018. május. 12. 17:58","title":"Egy álszentségről szóló darabbal tér vissza a szexuális zaklatással vádolt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi hozzáértés.","shortLead":"Amikor még egy komolyabb autószerelési beavatkozáshoz sem feltétlenül kellett szakszerviz. Csak egy kis hely és némi...","id":"20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c751fad5-3312-40ea-9d11-b1ef756f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85dc3fe-58a7-4ddf-94e2-30ab44c6bf87","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_a_nap_fotoja_motorcsere_margit_korut_jarda_trabant_autoszereles_szerviz","timestamp":"2018. május. 13. 08:21","title":"A nap fotója: motorcsere a Margit körút járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","shortLead":"Szombat hajnalban egy Akácfa utcai szórakozóhelyen razziáztak a rendőrök. Füles alapján mentek.\r

","id":"20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1e31d4a-5092-43d2-aefd-89a07ab1f951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9bb799-ec74-4f2c-937b-bc35d802ff02","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_drogozas_miatt_tucatnyi_embert_vittek_el_a_bulinegyedbol","timestamp":"2018. május. 13. 09:09","title":"Drogozás miatt tucatnyi embert vittek el a bulinegyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert egy montecarlói pókerversenyen. A Németországban élő hobbipókeres ezután rögtön fel is mondott a munkahelyén és hazaköltözik – írja az Index.","shortLead":"Györgyi Krisztián öteurós nevezési díjú selejtezőből jutott döntőbe és végül 184 ezer eurót (57 millió forint) nyert...","id":"20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050704a5-d7e7-4104-9bd6-efd21c27b8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c072c7-1d0c-4030-a0ea-befc1860d71f","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Felmond_es_hazajon_a_pokeren_57_milliot_nyert_magyar_bloffkiraly","timestamp":"2018. május. 12. 21:06","title":"Felmond és hazajön a pókeren 57 milliót nyert magyar blöffkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441de49f-688d-404f-bc15-2538c97f0d9a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első alkalommal esett ki a Bundesliga első osztályából a Hamburg együttese. Amikor a kiesés egyértelművé vált, a Hamburg szurkolói fáklyákat dobáltak a pályára, hogy késleltessék a Borussia Mönchengladbach elleni mérkőzés lefújását.\r

