Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy az ország ismét egy polgárháború szélén áll, a magyarok az utcai lövöldözések elől az utolsó pillanatban tudtak elmenekülni.","shortLead":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy...","id":"20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a70cef-725f-482d-8572-ec4613eb05f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","timestamp":"2018. május. 13. 20:27","title":"Lövöldöztek a szállodájuk mellett - menekülnie kellett egy magyar csoportnak Nicaraguából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01ce8ee-8742-4da0-956b-52116e4a9bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy izraeli újságíró szerint Magyarország blokkolta azt a franciák vezette kezdeményezést, amelyben az Európai Unió elítélte volna az amerikai elnök döntését Jeruzsálem státuszáról. \r

","shortLead":"Egy izraeli újságíró szerint Magyarország blokkolta azt a franciák vezette kezdeményezést, amelyben az Európai Unió...","id":"20180513_orban_trump_macron_izrael_palesztina_jeruzsalem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01ce8ee-8742-4da0-956b-52116e4a9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dad365-66d1-4399-ab83-38e77123a29b","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_orban_trump_macron_izrael_palesztina_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 13. 11:45","title":"Orbán bevédte Trumpot Macronnal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","shortLead":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","id":"20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d9af01-e573-434a-aa40-98f5e29479d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","timestamp":"2018. május. 12. 08:40","title":"Van egy kis WC-para a Starbucksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3117f21a-1c67-4a49-ac12-3d73dfc87dbe","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egy őrült fekete gyilkol és táncol – de mit érdekel ez minket? A fél világ azt találgatja, hogy pontosan mi mit jelent, mire utal Donald Glover új klipjében. Ha eddig nem látta, tényleg itt az idő.","shortLead":"Egy őrült fekete gyilkol és táncol – de mit érdekel ez minket? A fél világ azt találgatja, hogy pontosan mi mit jelent...","id":"20180513_Childish_Gambino_This_Is_America","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3117f21a-1c67-4a49-ac12-3d73dfc87dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fe2208-d0ed-4c2d-bcc1-06fbe05e84c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Childish_Gambino_This_Is_America","timestamp":"2018. május. 13. 10:00","title":"Fáj nézni, de közben jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee36cc-c0b3-44c5-90e1-5fd4031568e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bruce Johnson szerint teljesen természetes, hogy ha nem tudja másra bízni a gyerek felügyeletét, akkor babával a karján jön be oktatni. ","shortLead":"Bruce Johnson szerint teljesen természetes, hogy ha nem tudja másra bízni a gyerek felügyeletét, akkor babával a karján...","id":"20180513_Gyerekevel_a_karjan_tartotta_meg_az_eloadasat_a_fizikaprofesszor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee36cc-c0b3-44c5-90e1-5fd4031568e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb42f3-fbaa-4674-9bfe-5a40fa7cbf89","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Gyerekevel_a_karjan_tartotta_meg_az_eloadasat_a_fizikaprofesszor","timestamp":"2018. május. 13. 16:48","title":"Gyerekével a karján tartotta meg az előadását a fizikaprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","shortLead":"A Tartuffe című drámát fogja rendezni Veszprémben.","id":"20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1741e6be-578a-4ec0-b1a8-ba5dc2fa9863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d73bb-e80b-44e4-9485-0262ca7e3697","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Egy_alszentsegrol_szolo_darabbal_ter_vissza_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Marton_Laszlo","timestamp":"2018. május. 12. 17:58","title":"Egy álszentségről szóló darabbal tér vissza a szexuális zaklatással vádolt Marton László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]