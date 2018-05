A hathengeres Jaguarok kora hanyatlóban, az elektromos autóké meg igencsak felszálló ágban van. Ideje volt célpontot váltania a Jaguarnak is.

Sokat nem is kerteltek a Jaguarnal, a levadászandó ellenfél mostantól a Tesla Model X. Az I-Pace hivatalos hatótávja 480 kilométer, pont mint a Tesláé, a gyorsulása 4.8 másodperc nulláról százra és hogy, mennyire ki vannak erre az összevetésre hegyezve, itt a direkt bizonyíték:

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Megérkezett hát hozzánk is a 4.68 méteres jármű, amelynek gyártását egyébként kiszervezte a Jaguar, a tőlünk nem is olyan távoli Grazba, a Magna Steyerhez. A magyarországi első, statikus, körbejárós-beülős bemutatóra egy Photon Red fantázianevű, piros fényezésű First Edition nevű kivitel érkezett.

Érdekes koncepcióváltás figyelhető meg az elektromos autók kapcsán, kicsit szokatlan is forma, hogy nagyon rövid az orr- és hátsórésze az autóknak.

Ugyanakkor mindez, hogy nem kell sok hely a hajtásnak, nem csak az utastérnek, de csomagoknak is rengeteg szabad helyet jelent. Az I-Pace csomagtere úgy 665 literes alapból, hogy a malomkerék méretű mankókeréknek is jutott hely. Ez külön mutatvány egy 22 colos abroncs esetében.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Az, hogy az elektromos autóknál is megvan a teljesítményhajszolás, eddig sem volt kérdés. Mi sem mutatja ezt itt jobban, minthogy a Jaguarban lévő két elektromotor összesen 700 Nm konstans nyomatékot és 400 lóerőt állít elő, amivel az I-Pace legyorsul szinte bármit ma a közutakon.

A 90 kWh-s akkucsomaggal pedig elvileg akár 500 kilométert is megtehet a jármű, amely nem éppen pehelysúlyú a 2,2 tonnás önsúlyával.

Az I-Pace töltésnél már a 100 kW-os villámtöltő is szóba jöhet, sajnos leginkább majd akkor, ha lesznek mifelénk és úgy általában is ilyen teljesítményű oszlopok. Ezekkel viszont, alig 40 perc 80 százalékra tankolni az I-Pace-t. Az otthoni tankolás bizony hosszú menet, ha csak 10 Ampert tudunk áldozni, akkor akár 45 óra, a házi gyorstöltő (wallbox) a minimum hozzá - 32A, 7 kW - amellyel már megvan 12 óra alatt a teljes feltöltés.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Jaguar I-Pace © D.P.

Várni viszont nem csak lassú töltés esetén, de rendelés után is rengeteget kell még erre a kocsira itthon. 2019 tavaszán jönnek az első példányok, mert ahogy a hírekben látni, alaposan lekötötték az olyan nagy megrendelők a kapacitásokat, mint a Google, amely a saját taxi hálózata, a Waymo részére nem kevesebb, mint 20 ezer darab I-Pace-t rendelt.

Az érdeklődés persze nálunk is jelentős, a konkrét érdeklődők száma is jócskán száz feletti. Pedig átlagosan itt egy 30 milliós autóról fogunk beszélni, amelynél az alapár is eléri a 25 millió forintot. Mivel a Teslák beszerzése még kevésbé gördülékeny nálunk – és akkor a szervizükről, szolgáltatásokról még nem is beszéltünk - van keresnivalója, még ilyen hosszú várakozási időkkel is a konkurenciának.