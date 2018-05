Ha esetleg túl könnyűnek tűnik a kérdés, akkor a két járműtípus közötti mennyiségbeli különbséget is meg lehet tippelni.

A BKV Zrt. azt kérte közösségi oldalának követőitől, hogy tippeljék meg: a járműállományában autóbuszból vagy trolibuszból van több. Amennyiben túl könnyű lenne a kvízkérdés, akkor akár azt is meg lehet tippelni, hogy hányszorosan van több az egyik járműtípusból, mint a másikból.

© BKK / Facebook

© Facebook / BKK

A kérdésre a választ a BKV 50-es jubileumi plakátjain is meg lehet találni, illetve ebben az év eleji sajtóközleményben is fellelhető. Az alábbi sorban pedig fehér karakterekkel mi is eláruljuk a megfejtést, ehhez egyszerűen csak ki kell jelölni a szöveget, ami ily módon láthatóvá válik:

1011 autóbusz és 138 trolibusz, tehát a különbség több, mint hétszeres.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.