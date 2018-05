Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog lemondani a dohányzásról. ","shortLead":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog...","id":"20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71affb4e-d196-4c31-bf8c-b2926403a052","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:55","title":"A világ legrondább színével szoktatnák le az embereket a dohányzásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","shortLead":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","id":"20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed39ae7f-604a-4757-b28a-56b4abb9c966","keywords":null,"link":"/sport/20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","timestamp":"2018. május. 14. 17:55","title":"Börtönbe mehet a szurkoló, aki egy Fradi-meccs közben a pályára ugrott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló épületen egy 33 éves férfi és másfél éves kislánya meghalt, amikor felrobbant egy gázpalack. ","shortLead":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló...","id":"20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9013e769-b56e-4369-865a-1285b32d0e51","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","timestamp":"2018. május. 14. 09:10","title":"Rágyújtotta a házat szállásadójára, egy férfi és a kislánya meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem csak a magyar kormány igyekszik megtorpedózni az EU új költségvetésére vonatkozó tervet. Van, aki szerint halva született a javaslat, amelyet egyhangúlag kellene elfogadniuk a tagországoknak, és amelyet még az Európai Parlamentnek is jóvá kellene hagynia. Minél előbb.","shortLead":"Nem csak a magyar kormány igyekszik megtorpedózni az EU új költségvetésére vonatkozó tervet. Van, aki szerint halva...","id":"20180515_eu_koltsegvetes_mff_2021_2027_vita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cef6d5-3fc8-4ea5-8739-c0c0a4dc694e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_eu_koltsegvetes_mff_2021_2027_vita","timestamp":"2018. május. 15. 11:00","title":"Orbán harcba indul, de izgulhat, sikerül-e több pénzt kiharcolnia Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be...","id":"20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c95f04-1c5d-4e6c-958e-c00d30de6ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","timestamp":"2018. május. 14. 11:06","title":"Autót vagy más értékes tárgyat adott el? Mutatjuk, mire figyeljen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 70 éves kínai férfi 1975-ben mindkét lábát elveszítette fagyás miatt, amikor először próbált feljutni a világ legmagasabb csúcsára. Nem adta fel, bár később is kudarcba fulladt több próbálkozása. ","shortLead":"A 70 éves kínai férfi 1975-ben mindkét lábát elveszítette fagyás miatt, amikor először próbált feljutni a világ...","id":"20180514_mindket_labat_elveszitette_megis_megmaszta_egy_kinai_ferfi_a_vilag_legmagasabb_csucsat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b0226-72b2-4737-92b0-5f996519a08d","keywords":null,"link":"/elet/20180514_mindket_labat_elveszitette_megis_megmaszta_egy_kinai_ferfi_a_vilag_legmagasabb_csucsat","timestamp":"2018. május. 14. 10:42","title":"Mindkét lábát elveszítette, mégis megmászta egy kínai férfi a világ legmagasabb csúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be miniszteri meghallgatásán Trócsányi László leendő igazságügy miniszter.","shortLead":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be...","id":"20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87100c-9093-497c-8141-22362c81aa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","timestamp":"2018. május. 14. 11:51","title":"Trócsányi László: Jönnek a különbíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját...","id":"20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028c7b93-9193-4b32-a771-84f3ec1f7b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","timestamp":"2018. május. 14. 00:03","title":"Videó: összeütközött két repülőgép Isztambulban, az egyik Airbus levágott a másikból egy jókora darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]