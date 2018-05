Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577380ff-c5d7-470b-ab16-442fae2d5ea1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pár nappal az után, hogy bejelentették a Vodafone 18,4 milliárd eurós nagy üzletét, beadta a lemondását a vezérigazgató.","shortLead":"Pár nappal az után, hogy bejelentették a Vodafone 18,4 milliárd eurós nagy üzletét, beadta a lemondását a vezérigazgató.","id":"20180515_Lemondott_a_Vodafone_vezerigazgatoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577380ff-c5d7-470b-ab16-442fae2d5ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc00d26-fec4-4106-8a64-10013b5a1d81","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Lemondott_a_Vodafone_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. május. 15. 11:08","title":"Lemondott a Vodafone vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 24.hu úgy tudja, Kamasz Melinda távozásában közrejátszik, hogy a lapban megjelent egy Soros György \"zsoldosait\" név szerint listázó cikk.","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Kamasz Melinda távozásában közrejátszik, hogy a lapban megjelent egy Soros György \"zsoldosait\" név...","id":"20180515_foszerkeszto_helyettes_tavozik_a_figyelotol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7798c78c-8b34-4987-9a5a-c9bfaaa8a6a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_foszerkeszto_helyettes_tavozik_a_figyelotol","timestamp":"2018. május. 15. 14:46","title":"Főszerkesztő-helyettes távozik a Figyelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint Magyarország ezektől folyamatosan távolodik, és ezáltal egyre inkább elszigetelődik. ","shortLead":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint...","id":"20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e8de1e-01de-4bf7-93f0-db2c903faa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","timestamp":"2018. május. 15. 11:22","title":"A női egyenjogúság szempontjából is kritizálja Magyarországot az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők előtt sok kritikus észrevétel is elhangzott Benkő Tibor szájából, amit a korábbi Orbán-kormányok magukra vehet(né)nek. Mindkét bizottság alkalmasnak látta a jelöltet.\r

\r

","shortLead":"Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők...","id":"20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a702608-ae16-4764-89e7-2fc9fac9cdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Alapokrol_kell_a_honvedseget_ujjaepiteni_az_uj_miniszterjelolt_szerint","timestamp":"2018. május. 14. 13:01","title":"Benkő Tibor az alapokról építene új honvédséget, míg Németh Szilárd politizál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz. Ráadásul sokan tévesen azt gondolják, hogy jobb átesni a betegségen, mint védőoltást kapni ellene.","shortLead":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200...","id":"20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1cec8-332b-43dd-b29c-bba7c2724252","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Kötelező lesz bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs rendszerébe a Microsoft.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs...","id":"20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bab72e-1924-44f1-b360-33231c08826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","timestamp":"2018. május. 15. 07:02","title":"Megváltoztatják a Windows kinézetét, mutatjuk az újításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]