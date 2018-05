Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó nedvességtartalmú légtömegek érik el a térséget – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Vasárnap egy magassági hidegcsepp közelíti meg a Kárpát-medencét kelet felől, amelynek hatására kissé hűvösebb, változó...","id":"20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbd9ea1-0129-4108-a79c-15c7c39b1141","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_magassagi_hidegcsepp_erkezik","timestamp":"2018. május. 13. 08:14","title":"Magassági hidegcsepp piszkál bele az időjárásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","shortLead":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","id":"20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb314f-636f-487c-a723-1c872197058c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","timestamp":"2018. május. 13. 12:55","title":"Kártérítést kaphatnak a Nagy-Britanniából kitoloncolt hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","shortLead":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","id":"20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b090a6-3463-4f14-be87-987369ebcb20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","timestamp":"2018. május. 14. 17:10","title":"Lázár elment, a Mazsihiszt lenyomják, hamarosan megnyílhat a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","shortLead":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","id":"20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565ed15e-bdbe-487d-a6bd-0b6d79086acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","timestamp":"2018. május. 13. 18:16","title":"Az USA most már nagyon megtalálná a földönkívülieket, 10 millió dollárt költenének erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját...","id":"20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028c7b93-9193-4b32-a771-84f3ec1f7b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","timestamp":"2018. május. 14. 00:03","title":"Videó: összeütközött két repülőgép Isztambulban, az egyik Airbus levágott a másikból egy jókora darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják hozni. Közben új államtitkárság is létre jön - mondta Gulyás Gergely hétfői meghallgatásán, ahol bemutatta minisztériuma működését. Érdekes kijelentések is elhangoztak.","shortLead":"Tízéves Budapestre vonatkozó stratégiát akar elfogadni a kormány, a tervet vitaanyagként pedig nyilvánosságra is fogják...","id":"20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2308e893-0ff3-4a5e-8354-90d236994960","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Gulyas_Gergely_szerint_nem_latszik_az_eselye_hogy_10_even_belul_kormanyvaltas_lenne","timestamp":"2018. május. 14. 17:13","title":"Gulyás Gergely szerint nem látszik az esélye, hogy 10 éven belül kormányváltás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő pártját, a Forza Italiát is magába foglaló Liga. ","shortLead":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő...","id":"20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df874b8-a8f6-4afb-8847-e24b6625b0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 14. 19:28","title":"Még mindig nem sikerült kormányt alakítani Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","shortLead":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","id":"20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237ef4cf-abd3-4858-ba69-7eb4c8e83732","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","timestamp":"2018. május. 14. 05:42","title":"Durva eső és homokvihar Indiában: legalább 41 halott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]