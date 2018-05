Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","shortLead":"Vasárnap este adják át a Brit Filmakadémia díjait a legjobb televíziós produkcióknak. ","id":"20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e9cd1-3b8c-452c-89c5-11fdbf4485ec","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_BAFTAdijat_kapott_A_szolgalolany_meseje","timestamp":"2018. május. 13. 21:48","title":"BAFTA-díjat kapott A szolgálólány meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint szavait a szakvélemények is alátámasztják. ","shortLead":"Nagy István szerint szavait a szakvélemények is alátámasztják. ","id":"20180515_Hogy_kerul_a_migrans_felvagottas_szendvicse_Heves_megyebe__szembesitettek_a_miniszterjeloltet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f60b83-81ef-4dc4-8d7e-6dd3beb24e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Hogy_kerul_a_migrans_felvagottas_szendvicse_Heves_megyebe__szembesitettek_a_miniszterjeloltet","timestamp":"2018. május. 15. 18:33","title":"Hogy kerül a migráns felvágottas szendvicse Heves megyébe? - a leendő miniszter kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió kötete fogyott el, de sem az írók, sem a tudományos közösség nem tekinti tagjának. Őt már ez nem zavarja, csak ontja 74 évesen is az újabb köteteket. Úgy véli, a mennyiség nem feltétlenül megy a minőség rovására. A klíma-blöffről, a Gagarin-kamuról, az UFO-król is beszélgettünk Nemere Istvánnal, akinek egy könyvét Hollywood is lenyúlta. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió...","id":"20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299b341-46c4-4e41-9748-b42265da1e1b","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","timestamp":"2018. május. 14. 06:30","title":"Az ember, akinek 700 könyve jelent meg…, bocs, nem is, most már 701","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88021d16-a4e2-4620-8af9-78fdd646607d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiképzett delfinek állítólag az oroszoktól nem fogadtak el ételt és végül éhen pusztultak. ","shortLead":"A kiképzett delfinek állítólag az oroszoktól nem fogadtak el ételt és végül éhen pusztultak. ","id":"20180515_Elpusztultak_az_orosz_kezre_kerult_utolso_ukran_harci_delfinek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88021d16-a4e2-4620-8af9-78fdd646607d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639fd2c2-d4c2-4261-b770-02cb4e498e22","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Elpusztultak_az_orosz_kezre_kerult_utolso_ukran_harci_delfinek_is","timestamp":"2018. május. 15. 07:00","title":"Elpusztultak az orosz kézre került utolsó ukrán harci delfinek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán popzene.","shortLead":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán...","id":"20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae7edfa-bbd1-461e-b0ef-e0fb7c589045","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Ha a popkultúra a Roxfort, ő Dumbledore professzor – ma 70 éves Brian Eno","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott gépével a tengerbe – állítják a 2014-es rejtélyes gépeltűnést vizsgáló szakértők. A gyilkosság-öngyilkosságban a Malaysia Airlines Boeing 777-esén tartózkodó 239 ember mindegyike meghalt.","shortLead":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott...","id":"20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6aa692-ef10-4cdf-8a97-58f612ed25c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","timestamp":"2018. május. 15. 16:05","title":"Öngyilkos pilóta vihette halálba a maláj utasszállító utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes a vírus, amely feltehetően élelmiszerként, élelmiszer-hulladékként, vagy állat- és takarmányszállítással kerülhetett az országba.","shortLead":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes...","id":"20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a701a-fc7a-4d9c-b66b-6ad0e7b18d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","timestamp":"2018. május. 14. 14:00","title":"A kerítés ezen nem segít, hét fertőzött vaddisznó döntheti be a sertéságazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]