„Még nincs veszély, de lehet, ezért fontos a határzár mielőbbi felépítése" – érvelt a kerítés megépítése mellett Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium akkori államtitkára egy 2015 júliusában rendezett gazdafórumon Mórahalmon. Nagy szerint beláthatatlan károkat okozhatnak a növény- és állatbetegséget terjesztő vírusok, baktériumok, amelyeket a migránsok hurcolnak Magyarországra a szendvicseikben. Az új agrárminiszter már 2015-ben is a migránsok betegségeket terjesztő szendvicseivel riogatott A tejüzemekben teljesen zárt láncban dolgozzák fel és csomagolják a tejet, azon belül kizárt a szennyezés. A krimibe illő zsarolást a bombariadóhoz hasonlította a szakember. A Tej Terméktanács a tejszennyezésről: Ez olyan, mint egy bombariadó ","shortLead":"Napközben 15-25 fok várható. Esős napunk lesz A hét azzal indult, hogy a Figyelő főszerkesztője a Tv2 reggeli műsorában a Századvég politológusként szakértette az Emmi működését, és arra jutott, hogy Balog Zoltánék eredményeik „önmagukért beszélnek”. Megint hülyének néz a Tv2: a születésszám Balog Zoltán dinamikus Emmijének köszönhető További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő pártját, a Forza Italiát is magába foglaló Liga. Még mindig nem sikerült kormányt alakítani Olaszországban