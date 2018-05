Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","shortLead":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","id":"20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f19339-2002-455f-a469-92bc5e8904f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","timestamp":"2018. május. 14. 19:15","title":"Őrizetbe vették Czeglédy Csaba testvérét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola István és Íjgyártó István távozik, nagykövetként folytatják munkájukat, jelentette be Szijjártó Péter.","shortLead":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola...","id":"20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fed13-18a0-42d7-92d7-2b078ecd0e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","timestamp":"2018. május. 15. 18:07","title":"Nagykövet lesz Mikola István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely valójában egy úszó atomerőmű. Kettő, egyenként 35 megawattos reaktorral van felszerelve. A környezetvédők a veszélyekre, az atomlobbi a lehetőségekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely...","id":"20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9242c11-bffd-4d08-a5e0-41611ca62924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","timestamp":"2018. május. 15. 10:20","title":"„Lebegő Csernobil” vagy forradalmi újítás? Úton az első orosz úszó atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak, hetente ötven kilogramm kecskesajtot kell szállítaniuk majd.","shortLead":"Szegedi üzletben árulhatják a sajtjukat a közmunkások. Megrendelést kaptak a magyardombegyházi közfoglalkoztatottak...","id":"20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a714-653a-4aa3-82eb-6d9b4c54c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f578e-24c4-4ec0-b17a-2a0b9654e9f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Vallalkoztak_a_kozmunkasok","timestamp":"2018. május. 15. 14:23","title":"Példaértékű siker, jó üzletet kötött a közmunkások tejüzeme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ce8ad1-ef9f-4eca-8269-3cac567ba5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint az év végén jön majd csak egyenesbe a település, addig a strand üzemeltetéséről kénytelenek lemondani.","shortLead":"A polgármester szerint az év végén jön majd csak egyenesbe a település, addig a strand üzemeltetéséről kénytelenek...","id":"20180515_Nincs_ra_penz_nem_nyitja_meg_a_strandjat_iden_Tiszapuspoki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ce8ad1-ef9f-4eca-8269-3cac567ba5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91188f88-6090-449c-8fcf-96bf675c9a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Nincs_ra_penz_nem_nyitja_meg_a_strandjat_iden_Tiszapuspoki","timestamp":"2018. május. 15. 10:23","title":"Nincs rá pénz, nem nyitja meg a strandját idén Tiszapüspöki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e60dc8-fedb-417e-820d-fd3cebc3d9cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy argentin csatornának adott interjút Lionel Messi, beszélt Neymarról, Ronaldóról, a Roma elleni kiesésről, és a jelenlegi legnagyobb álmáról is.","shortLead":"Egy argentin csatornának adott interjút Lionel Messi, beszélt Neymarról, Ronaldóról, a Roma elleni kiesésről, és...","id":"20180516_Messi_Neymart_szornyu_volna_Realmezben_latni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e60dc8-fedb-417e-820d-fd3cebc3d9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36784411-1552-4e48-81e2-d33d5a3a1c31","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Messi_Neymart_szornyu_volna_Realmezben_latni","timestamp":"2018. május. 16. 10:06","title":"Messi: Neymart szörnyű volna Real-mezben látni, Ronaldo nem a riválisom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók kedvence ez az állat.","shortLead":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók...","id":"20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca2cb3-f6c1-43ad-9412-521ec44902fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"300 ezer forintért már vehetne szurikátát, de ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","shortLead":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","id":"20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f657b57-b1ed-4c95-999a-ab7f91e8da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","timestamp":"2018. május. 15. 09:19","title":"Vandál depresszió Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]