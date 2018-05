Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák. A tudósok most kiderítették, hogyan képesek így életben maradni.","shortLead":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák...","id":"20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab6d74-d14f-4445-86b1-3d4f064ef6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","timestamp":"2018. május. 14. 16:03","title":"Megfejtették a nagy titkot: hogyan élnek túl 8 hónapot kővé dermedve az alaszkai békák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét nemzedéken át öröklődött.","shortLead":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét...","id":"20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc676d48-d494-494d-bb85-97dd04ddfcd1","keywords":null,"link":"/elet/20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","timestamp":"2018. május. 15. 21:52","title":"Mesés gyémántért adott valaki 5,6 millió eurót egy genfi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MT Zrt.","category":"vilag","description":"Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-ére Szingapúrba kitűzött csúcstalálkozójának lemondásával fenyegetett a jelenleg zajló amerikai-dél-koreai hadgyakorlat miatt - jelentette a KCNA észak-koreai hírügynökség helyi idő szerint szerda hajnalban. \r

","shortLead":"Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető június 12-ére Szingapúrba kitűzött...","id":"20180515_Kim_Dzsong_Un_beinthet_Trumpnak_egy_hadgyakorlat_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4698c9-25d4-4048-9ca1-b9356dc988bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Kim_Dzsong_Un_beinthet_Trumpnak_egy_hadgyakorlat_miatt","timestamp":"2018. május. 15. 22:23","title":"Kim Dzsong Un beinthet Trumpnak egy hadgyakorlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bártfai-Mager Andrea a címére bejegyzett céghálóról nem akart beszélni a miniszterjelölti meghallgatásán, az ellenzék pedig úgy döntött, nem kérdezi erről.","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea a címére bejegyzett céghálóról nem akart beszélni a miniszterjelölti meghallgatásán, az ellenzék...","id":"20180514_A_miniszterjelolt_szerint_maganugy_hogy_a_lakasara_az_allamot_lehuzo_ceghalot_jegyeztek_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebada3ac-1719-4da3-980d-5b3f395a1797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fa074-bf4b-4850-987b-daeca65fbc53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_A_miniszterjelolt_szerint_maganugy_hogy_a_lakasara_az_allamot_lehuzo_ceghalot_jegyeztek_be","timestamp":"2018. május. 14. 16:24","title":"A miniszterjelölt szerint magánügy, hogy a lakására az államot lehúzó céghálót jegyeztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el sem indítottak.","shortLead":"Több vágányon nem jártak a vonatok. Van olyan szerelvény, amelyik egy órát is késhet akár, és olyan is volt, amelyet el...","id":"20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f85e8-256d-4d69-82ec-06deea2db1e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_nem_fognak_orulni_ennek_azok_akik_a_keletibol_indulnanak_most_vonattal","timestamp":"2018. május. 15. 17:44","title":"Nem fognak örülni ennek azok, akik a Keletiből indulnának most vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","shortLead":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","id":"20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f19339-2002-455f-a469-92bc5e8904f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","timestamp":"2018. május. 14. 19:15","title":"Őrizetbe vették Czeglédy Csaba testvérét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839efdb-0e07-49bc-8a08-c3f746201c09","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","timestamp":"2018. május. 15. 11:45","title":"Meryl Streep és Gary Oldman is szerepel Soderbergh új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]