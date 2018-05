Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c5c18c-2e15-4be6-b698-fbc38b276bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Nincsenek_erzesei_a_Telekom_vezernek_mikor_a_kicsinalt_Origot_olvassa","timestamp":"2018. május. 16. 15:40","title":"Tesz rá a Telekom-vezér, hogy lakájmédiának adták el az Origót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt sem tudja, milyen diplomája van.","shortLead":"Elnöki programja kész, de még nem döntötte el, elindul-e most is. Kunhalmi Ágnest ugyanakkor nem tudja támogatni, azt...","id":"20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53338f5-f2fa-43c8-93eb-64324a0f05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Szanyi_Tibor_felszamolna_az_MSZPt","timestamp":"2018. május. 16. 16:23","title":"Szanyi Tibor felszámolná az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322173b7-d4ea-4268-9472-d63c6336523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszas fejlesztést követően a bajor prémiumgyártó vezeték nélküli töltési rendszere megérett a sorozatgyártásra.","shortLead":"Hosszas fejlesztést követően a bajor prémiumgyártó vezeték nélküli töltési rendszere megérett a sorozatgyártásra.","id":"20180515_bmw_530e_vezetek_nelkuli_toltes_plugin_hibrid_akkumulator_mercedes_sosztaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322173b7-d4ea-4268-9472-d63c6336523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5944d6-e9a5-4552-861c-f9dcc5b59f29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_bmw_530e_vezetek_nelkuli_toltes_plugin_hibrid_akkumulator_mercedes_sosztaly","timestamp":"2018. május. 15. 09:21","title":"A BMW idén nyáron leszámol a kábelekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU és a nyugat-balkáni országok csütörtöki szófiai csúcstalálkozója előtt Orbán Viktor kétoldalú megbeszéléseken egyeztetett a testvérpártok vezetőivel európai kérdésekről Szófiában. ","shortLead":"Az EU és a nyugat-balkáni országok csütörtöki szófiai csúcstalálkozója előtt Orbán Viktor kétoldalú megbeszéléseken...","id":"20180516_orban_viktor_szofia_europai_neppart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3028f30d-af13-4b61-a8ec-1939aca1df58","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_orban_viktor_szofia_europai_neppart","timestamp":"2018. május. 16. 20:16","title":"Sűrű a programja Orbánnak Szófiában, de Berlusconira mindig szakít időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben a külgazdaság és a külügy. A Gazdasági bizottságban járt a külügyminiszter-jelölt.\r

