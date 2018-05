Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","shortLead":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","id":"20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafefe5d-fdda-4548-b614-3e9a90cc7cb8","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","timestamp":"2018. május. 14. 16:55","title":"Nagyon beteg lesz Lars von Trier új filmje, de néznénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő emberminiszter szerint az egészségügyi dolgozók itthon tartása vagy a már kivándorolt szakemberek visszacsábítása nem csupán a pénzen múlik. ","shortLead":"A leendő emberminiszter szerint az egészségügyi dolgozók itthon tartása vagy a már kivándorolt szakemberek...","id":"20180514_Itt_a_terv_igy_razna_gatyaba_a_magyar_egeszsegugyet_Kasler","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bff9f7-80f0-4445-a6f6-bb7747ba0016","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Itt_a_terv_igy_razna_gatyaba_a_magyar_egeszsegugyet_Kasler","timestamp":"2018. május. 14. 19:25","title":"Itt a terv: így rázná gatyába a magyar egészségügyet Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db70b257-c579-4905-861e-a244b4dd5367","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték arra, hogy a négykerekűt és kétkerekűt használók egymás felmenőinek szidása nélkül is képesek lehetnek egymás mellett békésen közlekedni. ","shortLead":"Itt a bizonyíték arra, hogy a négykerekűt és kétkerekűt használók egymás felmenőinek szidása nélkül is képesek lehetnek...","id":"20180516_a_nap_videoja_auto_bicikli_bringa_varosi_kozlekedes_forgalom_hollandia_amszterdam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db70b257-c579-4905-861e-a244b4dd5367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a791a617-a1d5-42e2-8082-1b1c342a7e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_a_nap_videoja_auto_bicikli_bringa_varosi_kozlekedes_forgalom_hollandia_amszterdam","timestamp":"2018. május. 16. 04:01","title":"A nap videója: mégis lehet béke az autósok és a biciklisek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","shortLead":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","id":"20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944d7cd-2cc4-470a-b5c5-cd592f4b3cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. május. 15. 09:48","title":"Szíven szúrta magát egy beteg a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt négy év drágulását próbálják kompenzálni a vevők Budapesten, sok lehetőségük persze nincs: a kisebb, rosszabb állapotú, előnytelenebb kialakítású és kevésbé népszerű környéken fekvő lakásokkal is be kell érniük.","shortLead":"Az elmúlt négy év drágulását próbálják kompenzálni a vevők Budapesten, sok lehetőségük persze nincs: a kisebb, rosszabb...","id":"20180515_Az_olcso_kicsi_es_elonytelen_lakasokat_keresik_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af294ec3-4b2a-4a09-8283-caf80fea6eae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Az_olcso_kicsi_es_elonytelen_lakasokat_keresik_Budapesten","timestamp":"2018. május. 15. 13:31","title":"Az olcsó, kicsi és előnytelen lakásokat keresik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New York-i árverésén.","shortLead":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New...","id":"20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6732d5d6-a950-4124-a443-9f5c34ddaa48","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","timestamp":"2018. május. 15. 12:13","title":"Horribilis összegért kelt el Modigliani egy aktja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","shortLead":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","id":"20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0d8049-36cb-482f-aa06-4780efd06aae","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. május. 14. 18:01","title":"Kovács Zoltánnal elégedett a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wowster néven új, magyar nyelven működő streaming csatorna indul. ","shortLead":"Wowster néven új, magyar nyelven működő streaming csatorna indul. ","id":"20180515_Jon_a_magyar_Netflix_egy_mozijegy_araert_lehet_filmeket_es_sorozatokat_nezni_a_neten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5afa567-227f-4a61-b65b-9ed87963bc15","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Jon_a_magyar_Netflix_egy_mozijegy_araert_lehet_filmeket_es_sorozatokat_nezni_a_neten","timestamp":"2018. május. 15. 19:41","title":"Jön a magyar Netflix: egy mozijegy áráért lehet filmeket és sorozatokat nézni a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]