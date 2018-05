Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos kezdeményezések, amelyek az adományozók segítőkészségének köszönhetően képesek működni. Ezt ismerte fel a 85 éves Erzsébet, aki szerint ahhoz, hogy adjunk, nem pénz kell, hanem jó szív. Így aztán úgy döntött, hogy a házát a Hospice Alapítványra hagyja, mert a méltó halálhoz mindenkinek joga van.","shortLead":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos...","id":"20180514_Adomanyozas_hospice","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881788a-01bf-4997-a79e-daa9f8b78e83","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Adomanyozas_hospice","timestamp":"2018. május. 14. 20:00","title":"A méltó halálnak nem kellene pénzkérdésnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazi úrhoz méltón ugyan finoman, de ismét csak célozgatott Tim Cook a Facebook megkérdőjelezhető adatkezelésére.","shortLead":"Egy igazi úrhoz méltón ugyan finoman, de ismét csak célozgatott Tim Cook a Facebook megkérdőjelezhető adatkezelésére.","id":"20180515_Nem_szegyellos_ismet_beszolt_Tim_Cook_Mark_Zuckerbergnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62657b98-f666-414e-9dc7-aa214aab6c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_Nem_szegyellos_ismet_beszolt_Tim_Cook_Mark_Zuckerbergnek","timestamp":"2018. május. 15. 19:00","title":"Nem szégyellős: ismét beszólt Tim Cook Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Franciaországban állították bíróság elé a hétfős magyar bandát. ","shortLead":"Franciaországban állították bíróság elé a hétfős magyar bandát. ","id":"20180514_Regi_konyvekbol_vagott_ki_terkepeket_egy_magyar_bunbanda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c8d78f-0052-4487-9aed-ff7bb0471836","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Regi_konyvekbol_vagott_ki_terkepeket_egy_magyar_bunbanda","timestamp":"2018. május. 14. 21:31","title":"Régi könyvekből vágott ki térképeket egy magyar bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes a vírus, amely feltehetően élelmiszerként, élelmiszer-hulladékként, vagy állat- és takarmányszállítással kerülhetett az országba.","shortLead":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes...","id":"20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a701a-fc7a-4d9c-b66b-6ad0e7b18d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","timestamp":"2018. május. 14. 14:00","title":"A kerítés ezen nem segít, hét fertőzött vaddisznó döntheti be a sertéságazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90e3827-a402-4ba0-8359-6b0179313c24","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A városban sok izraeli diák tanul, és Tel-Avivból repülőjárat is megy Debrecenbe.\r

