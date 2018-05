Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes a vírus, amely feltehetően élelmiszerként, élelmiszer-hulladékként, vagy állat- és takarmányszállítással kerülhetett az országba.","shortLead":"Nem az embereket kell védeni a sertéshústól, hanem a disznókat az emberektől. Kizárólag az állományra veszélyes...","id":"20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a701a-fc7a-4d9c-b66b-6ad0e7b18d6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Keritest_epithetnek_Heves_megyeben_a_sertespestis_miatt","timestamp":"2018. május. 14. 14:00","title":"A kerítés ezen nem segít, hét fertőzött vaddisznó döntheti be a sertéságazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyszerűen tévedés lenne?","shortLead":"Egyszerűen tévedés lenne?","id":"20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb0a521c-0df8-4973-a184-33662ff93b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab6767b-dae8-47c2-836c-01c33e898026","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180516_Arachnofobia_Valojaban_nem_is_felunk_a_pokoktol","timestamp":"2018. május. 16. 07:10","title":"Arachnofóbia? Valójában nem is félünk a pókoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b3678-1dc8-4f9d-aad1-688422ca9c3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Pünkösd miatt május 19-21. között a megszokottól eltérően járnak majd a tömegközlekedési eszközök Budapesten.","shortLead":"Pünkösd miatt május 19-21. között a megszokottól eltérően járnak majd a tömegközlekedési eszközök Budapesten.","id":"20180515_hosszu_hetvege_kozeleg_oda_a_rutinbol_kozlekedesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090b3678-1dc8-4f9d-aad1-688422ca9c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7c7b57-1718-4332-a0d7-a3acc8600f6b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180515_hosszu_hetvege_kozeleg_oda_a_rutinbol_kozlekedesnek","timestamp":"2018. május. 15. 12:42","title":"Hosszú hétvége közeleg, oda a rutinból közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta. Az elnök azonban elfelejtett valami igazán fontosat. Méghozzá azt, hogy a kínai mobilgyártót épp az amerikai kormányzat által kivetett szankciók küldték padlóra. ","shortLead":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta...","id":"20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b2b40b-d8ae-4fdd-bb2a-f99a742f2296","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","timestamp":"2018. május. 14. 12:03","title":"Halálra ítéltek egy mobilgyártót: Trump megmentené, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f77e65-c89c-40cc-b800-ed2624a6b6c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizottsági meghallgatása helyett az utána rögtönzött sajtótájékoztatóján kapta a legizgalmasabb kérdéseket Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterjelöltje. A politikus gyakorlatilag kijelentette, egyáltalán nem tart attól, hogy az Európai Néppárt kizárná soraiból a Fideszt, az EPP-nek ugyanis nagy szüksége van a pártra és Orbán Viktorra. Feltehetően lesz nemzeti konzultáció az Orbán Viktor szívügyének számító demográfiai témában. Sajtókamara viszont nem lesz. Na jó, ha jön ilyen javaslat, megfontolja a kormány. ","shortLead":"Bizottsági meghallgatása helyett az utána rögtönzött sajtótájékoztatóján kapta a legizgalmasabb kérdéseket Rogán Antal...","id":"20180514_rogan_antal_meghallgatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f77e65-c89c-40cc-b800-ed2624a6b6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab23cca-17f8-45a5-b13a-d4616da56b75","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_rogan_antal_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 14. 15:48","title":"Rogán nem tart a Fidesz kizárásától, szerinte ugyanis a Néppártnak nagyon kell a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910b7152-c8bb-4c8e-a7ae-850aa2fb0bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akar többet romkomokban szerepelni.","shortLead":"Nem akar többet romkomokban szerepelni.","id":"20180515_Hugh_Grantnek_jol_jon_hogy_megoregedett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910b7152-c8bb-4c8e-a7ae-850aa2fb0bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca63e89-da27-40d4-b9de-33bb32cbb19c","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Hugh_Grantnek_jol_jon_hogy_megoregedett","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Hugh Grantnek jól jön, hogy megöregedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Európa tanácsi szervezet régóta figyeli Magyarországot, ajánlásokat fogalmaz meg, majd azok betartását is monitorozza. Legutóbbi jelentésük a kormány két sikertörténete, a migráció és a romaügy terén állapítja meg: az ajánlásaikat a kormány nem vette figyelembe. A tranzitzónákban gyerekeket és kísérő nélküli kiskorúakat tartunk fogva, a romák rossz lakhatása és a diszkrimináció ellen keveset sikerült tenni.



","shortLead":"Egy Európa tanácsi szervezet régóta figyeli Magyarországot, ajánlásokat fogalmaz meg, majd azok betartását is...","id":"20180515_208_gyereket_sikerult_orizetben_tartanunk_a_tranzitzonaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36ee84-0862-4c9d-a612-1b65b8bd12e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_208_gyereket_sikerult_orizetben_tartanunk_a_tranzitzonaban","timestamp":"2018. május. 15. 10:52","title":"208 gyereket sikerült őrizetben tartanunk a tranzitzónákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]