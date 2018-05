Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi könnyedséggel helyettesíti. Az első, ilyen módon csomagolt italokból egyelőre csak kávék lesznek kaphatók, ha viszont beválik, más frissítőkre is kiterjeszthetik. Mutatjuk videón, hogy hogy működik.","shortLead":"Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi...","id":"20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc94a8-c523-421e-be9f-b6f8b02cc6ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_chill_can_microcool_femdobozos_udito_joseph_company_international_onmagat_lehuto_udito_fizzics_sparkling_cold_brew_coffee","timestamp":"2018. május. 16. 10:03","title":"25 év kellett hozzá, de megcsinálták: itt a dobozos üdítő, ami önmagát hűti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411a9dd6-fb8e-4bc9-bfb5-39aa93cbdbb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A köszönést nálunk nagyon komolyan veszik, és eszerint a felmérés szerint a vevők 86 százalékára rá is mosolyognak.","shortLead":"A köszönést nálunk nagyon komolyan veszik, és eszerint a felmérés szerint a vevők 86 százalékára rá is mosolyognak.","id":"20180515_Egy_felmeres_szerint_kedvesek_a_magyar_eladok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411a9dd6-fb8e-4bc9-bfb5-39aa93cbdbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c3b0c5-8545-4353-8595-bd06b6234d55","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Egy_felmeres_szerint_kedvesek_a_magyar_eladok","timestamp":"2018. május. 15. 12:28","title":"Egy felmérés szerint kedvesek a magyar eladók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PDSZ szolidáris az érintett civilekkel, és elítéli a Stop Sorost, mert ezzel egy, az egész civil társadalmat megbélyegző folyamat indul el.\r

\r

","shortLead":"A PDSZ szolidáris az érintett civilekkel, és elítéli a Stop Sorost, mert ezzel egy, az egész civil társadalmat...","id":"20180515_A_pedagogusszakszervezet_eliteli_a_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79681c57-65de-4460-8928-6c40dfd910c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_pedagogusszakszervezet_eliteli_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 15. 15:51","title":"A pedagógus-szakszervezet elítéli a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23760165-ccba-4930-ad5b-dcb446875691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Las Vegasba kellett utaznia annak, aki legálisan akart fogadni, mostantól bármelyik amerikai megteheti otthonról is, ha a saját állama engedi.","shortLead":"Eddig Las Vegasba kellett utaznia annak, aki legálisan akart fogadni, mostantól bármelyik amerikai megteheti otthonról...","id":"20180515_Legalis_lett_az_amerikai_sportfogadas_150_milliard_dollaros_piac_feheredhet_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23760165-ccba-4930-ad5b-dcb446875691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91282df1-174b-400c-9122-bfd33402296b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Legalis_lett_az_amerikai_sportfogadas_150_milliard_dollaros_piac_feheredhet_ki","timestamp":"2018. május. 15. 15:47","title":"Legális lett az amerikai sportfogadás, 150 milliárd dolláros piac fehéredhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","shortLead":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","id":"20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fcd16e-3c83-43a8-8524-5cad73d43005","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","timestamp":"2018. május. 15. 12:36","title":"Így lehet ellenőrizni, nem veszélyes-e a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","id":"20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df4881-7b76-4b76-b880-4033de0b77bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2018. május. 14. 20:20","title":"Úgy tűnik, gejzírek vannak a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is kiszivárog.","shortLead":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is...","id":"20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb29ac85-1d5e-437d-853f-c206cc27e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","timestamp":"2018. május. 15. 13:44","title":"Az MSZP-ben már attól félnek, hogy feljön rájuk a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rántottától az áramfogyasztáson keresztül az olvasnivalóig az élet egyre több területén megkerülhetetlen a leköszönő felcsúti polgármester.","shortLead":"A rántottától az áramfogyasztáson keresztül az olvasnivalóig az élet egyre több területén megkerülhetetlen a leköszönő...","id":"20180516_Asvanyviz_tojas_ujsag_aram_Barmit_vasarolna_Meszarostermekekbe_botlik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54692fff-4907-46d5-99ff-409bd1852185","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Asvanyviz_tojas_ujsag_aram_Barmit_vasarolna_Meszarostermekekbe_botlik","timestamp":"2018. május. 16. 14:23","title":"Ásványvíz, tojás, újság, áram? Bármit vásárolna, Mészáros-termékekbe botlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]