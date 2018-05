Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","shortLead":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","id":"20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595a99a-962e-4d1c-a24f-3afa93b7776b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","timestamp":"2018. május. 17. 15:49","title":"Amint a sajtó írni kezdett róla, letörölte reklámjait az új letelepedési programot hirdető kínai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","shortLead":"Karddal támadt egy másik férfira, mert az nem akart – igaz, nem is tudott volna – segíteni a fián.","id":"20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad056c2-21c6-4284-989d-344db8de2143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438bf22a-6de4-45fe-9c66-e0ed12949d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_le_akarta_fejezni_haragosat_egy_hevesi_ferfi","timestamp":"2018. május. 17. 12:43","title":"Le akarta fejezni haragosát egy hevesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2017-től él az új jogszabály, mely meghatározza, mennyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.","shortLead":"2017-től él az új jogszabály, mely meghatározza, mennyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.","id":"20180516_Sokaknak_meg_mindig_nem_esett_le_a_tantusz_igy_kell_adozni_ingatlaneladas_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73678ca-94be-4aaf-8c77-f80594142db9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Sokaknak_meg_mindig_nem_esett_le_a_tantusz_igy_kell_adozni_ingatlaneladas_utan","timestamp":"2018. május. 16. 11:48","title":"Sokaknak még mindig nem esett le a tantusz: így kell adózni ingatlaneladás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Hiába is tagadnánk, ha megfog egy reklám, fiziológiai reakcióink lebuktatnak – a \"lebuktatásban\" rejlő üzleti lehetőségeket igyekszik kihasználni egy magyar startup. A Synetiqnél tudják, miért lett sikeres Kasszás Erzsi, még ha illett is utálni.","shortLead":"Hiába is tagadnánk, ha megfog egy reklám, fiziológiai reakcióink lebuktatnak – a \"lebuktatásban\" rejlő üzleti...","id":"20180515_synetiq_neuromarketing","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53d9d338-8c6d-4af0-afbd-e4a8d1cfc262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01879073-d5e7-4316-acd0-41240e939dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_synetiq_neuromarketing","timestamp":"2018. május. 16. 10:45","title":"Megtaláltuk a magyar céget, amelyiknek senki nem tud hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","id":"20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf75c02-a1c7-47c1-aaf3-6bb5399e2079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","timestamp":"2018. május. 15. 19:45","title":"Agrártámogatások: Kevesebb pénz jött tavaly az EU-tól, de Mészáros Lőrincékre aranyeső hullott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E közlekedésében is lesznek változások.","shortLead":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E...","id":"20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2876d-3b75-4de2-afac-fded3beeed96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","timestamp":"2018. május. 16. 15:25","title":"Ez is eljött: sűrítik a reptéri buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696cbbb8-0c22-456c-988e-180d72f658d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héten belül eldől, hogyan tovább.","shortLead":"Egy héten belül eldől, hogyan tovább.","id":"20180516_Belengette_a_Jobbik_szakadasat_Toroczkai_Laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696cbbb8-0c22-456c-988e-180d72f658d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebc175-759f-450b-8344-cef1579d575f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Belengette_a_Jobbik_szakadasat_Toroczkai_Laszlo","timestamp":"2018. május. 16. 12:39","title":"Belengette a Jobbik szakadását Toroczkai László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú jelenlétét. ","shortLead":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú...","id":"20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1726a18f-70ca-4d85-9a1a-0cd71b4fc89d","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Klórgázt vetettek be februárban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]