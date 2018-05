Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út miatt ritkítják meg a növényeket.","shortLead":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út...","id":"20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc472e-6037-4d7a-a12c-67f6b89ac4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 16. 17:05","title":"Most útépítés miatt vágnak ki fákat a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV javára ítélt az Európai Bíróság.","shortLead":"A NAV javára ítélt az Európai Bíróság.","id":"20180517_Nem_orulhetnek_a_neten_hirdetok_az_Europai_Birosag_dontesenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a9fb32-4b68-4adb-b75d-62e9c8cc7c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Nem_orulhetnek_a_neten_hirdetok_az_Europai_Birosag_dontesenek","timestamp":"2018. május. 17. 10:15","title":"Nem örülhetnek a neten hirdetők az Európai Bíróság döntésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fac3b21-505a-4d84-9532-6ff2b32547a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c6483b-cb73-4b5f-bb9f-85c3e9dc32ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Czegledy_Csaba_testvere_is_elozetes_letartoztatasba_kerult","timestamp":"2018. május. 16. 17:18","title":"Czeglédy Csaba testvére is előzetes letartóztatásba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db70b257-c579-4905-861e-a244b4dd5367","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték arra, hogy a négykerekűt és kétkerekűt használók egymás felmenőinek szidása nélkül is képesek lehetnek egymás mellett békésen közlekedni. ","shortLead":"Itt a bizonyíték arra, hogy a négykerekűt és kétkerekűt használók egymás felmenőinek szidása nélkül is képesek lehetnek...","id":"20180516_a_nap_videoja_auto_bicikli_bringa_varosi_kozlekedes_forgalom_hollandia_amszterdam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db70b257-c579-4905-861e-a244b4dd5367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a791a617-a1d5-42e2-8082-1b1c342a7e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_a_nap_videoja_auto_bicikli_bringa_varosi_kozlekedes_forgalom_hollandia_amszterdam","timestamp":"2018. május. 16. 04:01","title":"A nap videója: mégis lehet béke az autósok és a biciklisek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a7832-d75b-45e1-a7af-a95dd5080839","c_author":"hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A Juventus 17 év után távozó kapusa csütörtökön jelentette be, hogy már csak egyetlen mérkőzést vállal a torinói csapattal. ","shortLead":"A Juventus 17 év után távozó kapusa csütörtökön jelentette be, hogy már csak egyetlen mérkőzést vállal a torinói...","id":"20180517_Buffon_allitolag_ket_evre_szolo_ajanlatot_kapott_a_PSGtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a7832-d75b-45e1-a7af-a95dd5080839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba89762-6c01-45f8-b547-f9de0a8438db","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180517_Buffon_allitolag_ket_evre_szolo_ajanlatot_kapott_a_PSGtol","timestamp":"2018. május. 17. 21:24","title":"Buffon állítólag két évre szóló ajánlatot kapott a PSG-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","shortLead":"Egy tíz éve húzódó ügyben elégelte meg a tétlenséget Brüsszel.","id":"20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c178e18-5383-4f02-96e0-40984f322dae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Ujabb_ugyben_citalja_Magyarorszagot_birosag_ele_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Újabb ügyben citálja Magyarországot bíróság elé az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","shortLead":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","id":"20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c759def6-a3ac-4a91-8e5c-7e8fce8dd66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","timestamp":"2018. május. 16. 05:06","title":"Budapestre jön Trump egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című műsora ennek apropóján forgatott Benéről, a műsorban az elítélt is megszólalt.","shortLead":"Hamarosan szabadulhat a 24 éve börtönben ülő Bene László, akit skálás gyilkosként emlegetnek. Az RTL Házon kívül című...","id":"20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5aaa24-2213-44e4-95b8-967e33e61aff","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_meggyilkolt_aldozatok_csaladtagjai_felnek_a_Skalas_gyilkos_szabadulasatol","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"A meggyilkolt áldozatok családtagjai félnek a skálás gyilkos szabadulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]