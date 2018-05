Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d26ee037-5c41-44fc-8ab7-8d99091dcba5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egy fehér házi rendezvényen állatoknak nevezte az USA-ba beszökni próbáló illegális migránsokat. A politikus nem először használja az „állat” szót a neki nem tetsző emberekre. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egy fehér házi rendezvényen állatoknak nevezte az USA-ba beszökni próbáló illegális...","id":"20180517_Trump_most_az_illegalis_bevandorlokat_allatozta_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26ee037-5c41-44fc-8ab7-8d99091dcba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f44b92-e0fd-420f-8502-1f53624f0860","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Trump_most_az_illegalis_bevandorlokat_allatozta_le","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Trump most az illegális bevándorlókat állatozta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","shortLead":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","id":"20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb982fe5-a67f-4441-ba77-2a5d26a0906c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","timestamp":"2018. május. 17. 09:59","title":"Ezerlakásos lakópark miatt kerülhetnek gondba a családok Gazdagréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében rekonstruálta Nagy István leendő agrárminiszter, mégis hogyan történhetett az elhíresült, sertéspestist okozó szendvics eldobása. De azt is megtudtuk, miért nem \"cammoghatott\" el a disznó nagyobb távolságra.\r

\r

","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében rekonstruálta Nagy István leendő agrárminiszter, mégis hogyan történhetett az elhíresült...","id":"20180517_Elo_adasban_az_agarminiszter_mar_azt_is_tudja_hogy_kolbaszos_szendvicstol_doglik_a_diszno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574a2e19-71bc-4948-8b60-69d030171099","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Elo_adasban_az_agarminiszter_mar_azt_is_tudja_hogy_kolbaszos_szendvicstol_doglik_a_diszno","timestamp":"2018. május. 17. 11:21","title":"Élő adásban az agrárminiszter: már azt is tudja, milyen szendvicstől döglik a disznó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe a radioaktív hulladékok kezeléséről szóló uniós irányelv követelményeit.","shortLead":"Rajtunk kívül 19 másik ország kapott felszólító levelet az EB-től. Az ok: nem ültettük át megfelelően a jogrendünkbe...","id":"20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c49b1e5-838b-4d10-a529-cc985d78bb86","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Magyarorszag_is_felszolitast_kapott_Brusszeltol_a_nuklearis_hulladekkezeles_miatt","timestamp":"2018. május. 17. 18:43","title":"Magyarország is felszólítást kapott Brüsszeltől a nukleáris hulladékkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","shortLead":"Több millióan látták már a közösségi oldalakon, ahogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget.","id":"20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf064f9-5cca-4baf-a920-6d95354a8e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8debb67b-f04f-4868-a8c6-4bdb12c1c54e","keywords":null,"link":"/sport/20180516_Imadja_az_internet_Marcelo_fiat_aki_siman_elfejelget_a_Realjatekosokkal_az_oltozoben","timestamp":"2018. május. 16. 11:13","title":"Imádja az internet Marcelo fiát, aki simán elfejelget a Real-játékosokkal az öltözőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d77af97-7102-4983-8d73-903ade39a0c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelentőségteljes megjelenésű jármű bevezetése elkezdődött, itt az első olyan filmes ajánló, amely a típus karakterét hivatott felépíteni.","shortLead":"A jelentőségteljes megjelenésű jármű bevezetése elkezdődött, itt az első olyan filmes ajánló, amely a típus karakterét...","id":"20180516_audi_Q8","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d77af97-7102-4983-8d73-903ade39a0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3c1e4a-d31e-4fd8-9728-d9b9931d5c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_audi_Q8","timestamp":"2018. május. 16. 12:27","title":"Hamarosan itt a hatalmas Audi Q8-as – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","shortLead":"A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán azt írták, hogy megvan a mai jócselekedetük.","id":"20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac51e5ed-44ba-41c2-9867-2f5e05b39299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b30c7-8fa9-477d-8c7a-d74eb5b4be65","keywords":null,"link":"/elet/20180515_keddi_kacsamesek_kacsacsaladot_mentettek_a_bme_tetoteraszarol","timestamp":"2018. május. 15. 21:38","title":"Keddi kacsamesék: kacsacsaládot mentettek a BME tetőteraszáról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]