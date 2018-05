Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába az állami milliárdok, olyan mélyen a magyar labdarúgás, hogy arra még a régióban sem volt nagyon példa.","shortLead":"Hiába az állami milliárdok, olyan mélyen a magyar labdarúgás, hogy arra még a régióban sem volt nagyon példa.","id":"20180516_Soha_nem_latott_melyponton_a_magyar_foci","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd5b0c2-ff71-45b5-95e3-7f4d839910a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Soha_nem_latott_melyponton_a_magyar_foci","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Szinte soha nem látott mélyponton a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e285bb2f-b279-439e-8845-30bda94ff9da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordot jelentő több mint egy évet töltöttek el kínai egyetemisták egy pekingi laborban a Holdon uralkodóhoz hasonló körülmények között.","shortLead":"Rekordot jelentő több mint egy évet töltöttek el kínai egyetemisták egy pekingi laborban a Holdon uralkodóhoz hasonló...","id":"20180516_kinai_egyetemistak_hold_korulmenyek_yuegong1_laboratorium_370_nap_rekordido","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e285bb2f-b279-439e-8845-30bda94ff9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcfdacc-070d-46a6-879e-d9e89135cb5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_kinai_egyetemistak_hold_korulmenyek_yuegong1_laboratorium_370_nap_rekordido","timestamp":"2018. május. 16. 22:03","title":"Ez rekord: 370 napot töltöttek el kínai egyetemisták \"a pekingi Holdon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt autóbuszai közül az egyik ténylegesen metrót pótolt. A 180 busz közül mindössze 5 érkezett meg határidőre, azok is csak alkalmanként, általában késő este merészkednek ki metrót pótolni.","shortLead":"Ritka alkalomnak voltunk szemtanúi szerdán késő este a Lehel téren, amikor a BKV magyar gyártású metrópótlónak szánt...","id":"20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e841e601-d6c9-431b-a6eb-63e5b826813b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96959561-db00-4ed7-b72f-eddfadf02742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Csoda_tortent_lattuk_metrot_potolni_a_BKV_egyik_metropotlo_buszat","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Igen ritka buszt láttunk metrót pótolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos cigaretta az USA-ban.","shortLead":"Ez az első ilyen halálos baleset Amerikában, de további 195 esetben okozott már robbanást vagy tüzet elektromos...","id":"20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95391463-6f77-4e0e-95d0-ec98ff436764","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Felrobbant_az_elektromos_cigarettaja_meghalt","timestamp":"2018. május. 17. 11:26","title":"Felrobbant az elektromos cigarettája, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","shortLead":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","id":"20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9191e96-0bd6-47cf-aa25-843005a27d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","timestamp":"2018. május. 16. 19:11","title":"Kétségtelen: az oroszok mindent megtettek, hogy belepiszkáljanak az amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A hírek szerint a teljes szakmai stáb, így a magyar másodedző is otthagyja az RB Leipzigot. Lőw Zsoltra állítólag már szemet is vetettek a PSG-nél. ","shortLead":"A hírek szerint a teljes szakmai stáb, így a magyar másodedző is otthagyja az RB Leipzigot. Lőw Zsoltra állítólag már...","id":"20180516_A_PSGhez_mehet_a_Lipcsetol_tavozo_Low_Zsolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97099b9e-4308-44f4-9e77-943fa3365924","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180516_A_PSGhez_mehet_a_Lipcsetol_tavozo_Low_Zsolt","timestamp":"2018. május. 16. 13:10","title":"A PSG-hez mehet a Lipcsétől távozó Lőw Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","shortLead":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","id":"20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f344b-0796-4996-a34b-2a6d464a97d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Fiatalok, szelfiimádók: készített nektek egy telefont az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3052bac-9022-45ab-919d-1dad6476fcee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fiatal szurkolók árulják el, kikből áll majd a háromoroszlános válogatott az oroszországi vébén. ","shortLead":"Fiatal szurkolók árulják el, kikből áll majd a háromoroszlános válogatott az oroszországi vébén. ","id":"20180517_angol_valogatott_kerethirdetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3052bac-9022-45ab-919d-1dad6476fcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411da3c1-0a08-4936-b96d-4bf29db852bc","keywords":null,"link":"/sport/20180517_angol_valogatott_kerethirdetes","timestamp":"2018. május. 17. 10:13","title":"Senki sem hirdet úgy vb-keretet, mint az angolok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]