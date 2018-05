Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e285bb2f-b279-439e-8845-30bda94ff9da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordot jelentő több mint egy évet töltöttek el kínai egyetemisták egy pekingi laborban a Holdon uralkodóhoz hasonló körülmények között.","shortLead":"Rekordot jelentő több mint egy évet töltöttek el kínai egyetemisták egy pekingi laborban a Holdon uralkodóhoz hasonló...","id":"20180516_kinai_egyetemistak_hold_korulmenyek_yuegong1_laboratorium_370_nap_rekordido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e285bb2f-b279-439e-8845-30bda94ff9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcfdacc-070d-46a6-879e-d9e89135cb5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_kinai_egyetemistak_hold_korulmenyek_yuegong1_laboratorium_370_nap_rekordido","timestamp":"2018. május. 16. 22:03","title":"Ez rekord: 370 napot töltöttek el kínai egyetemisták \"a pekingi Holdon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"","category":"vilag","description":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera Jourovát. Tajaninak az volt a baja, hogy a biztos szerint Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának és vezetőjének nem egy zárt ülésen kellene beszámolnia arról, milyen változtatásokat tervez a közösségi oldal adatkezelési szabályaiban. ","shortLead":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera...","id":"20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a1dede-aef9-4125-a250-75593ea185d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Zuckerberg miatt összevesztek az EU-s vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni érte, és új funkciók is elérhetők lesznek.","shortLead":"Igazán kedvező változásokat jelentett be a Google tárolási szolgáltatásánál, a jövőben kevesebbet kell majd fizetni...","id":"20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a30f81-b4a9-4f06-9ad4-bca1a62ccbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75208acb-89a3-4674-91d7-32b9f570d38a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_one_uj_adattarolas_a_googlenel_google_drive_tarhely_vasarlasa_arak","timestamp":"2018. május. 17. 12:03","title":"Ez sokaknak jó hír: olcsóbb lesz az internetes tárhely a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizetős és ingyenes verziót is kínál majd vadonatúj, YouTube Music néven induló szolgáltatásában a népszerű videómegosztó, melyhez különálló app és számítógépre letölthető alkalmazás is készül. A lépéssel egyidőben két szolgáltatás is megszűnik létezni. ","shortLead":"Fizetős és ingyenes verziót is kínál majd vadonatúj, YouTube Music néven induló szolgáltatásában a népszerű...","id":"20180517_youtube_music_fizetos_zenehallgatas_youtube_premium_spotify_apple_music_streaming_zeneszolgaltatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d530d7b-e7e2-4516-8201-7dea13b3ff32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_youtube_music_fizetos_zenehallgatas_youtube_premium_spotify_apple_music_streaming_zeneszolgaltatas","timestamp":"2018. május. 17. 15:03","title":"A YouTube-on szokott zenét hallgatni? Akkor ezt nézze: új szolgáltatás indul, netkapcsolat és reklámok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt EP-képviselője döntött.","shortLead":"A párt EP-képviselője döntött.","id":"20180518_Az_MSZP_valasztmanyi_elnoke_lenne_Ujhelyi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59a9fe6-0e80-4650-8140-6b712a06fc0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Az_MSZP_valasztmanyi_elnoke_lenne_Ujhelyi","timestamp":"2018. május. 18. 11:46","title":"Az MSZP választmányi elnöke lenne Ujhelyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","shortLead":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","id":"20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781ccc96-4943-4286-95ae-4283973e43ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. május. 18. 11:30","title":"Szurikátaügy: megszólalt Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","shortLead":"Most 14 millió euró megfizetésével menekülne a börtöntől.","id":"20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbdbdee-6fbf-40af-84d6-cc599e9bafc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5da447-da28-4480-abf6-59af291a31f1","keywords":null,"link":"/sport/20180518_Cristiano_Ronaldo_elismerte_hogy_adot_csalt","timestamp":"2018. május. 18. 10:55","title":"Cristiano Ronaldo elismerte, hogy adót csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus tevékenységek után. ","shortLead":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus...","id":"20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e05f6ca-0915-4eb9-8e1f-71811d2ddcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","timestamp":"2018. május. 17. 08:03","title":"Szó szerint ketté fog törni Afrika, ez most már egyre biztosabb – talán jó hír, hogy azért még nem holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]