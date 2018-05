Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket szolgálja.","shortLead":"Fordított bürokráciacsökkentésnek tűnhet a május 20-án életbe lépő rendelkezés, pedig valójában a saját érdekünket...","id":"20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d8926-6740-4281-b90b-54a3ea47f611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_Hetfotol_nem_csak_a_forgalmit_kell_megmutatni_a_rendornek","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Vasárnaptól nem csak a forgalmit kell megmutatni a rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","shortLead":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","id":"20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595a99a-962e-4d1c-a24f-3afa93b7776b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","timestamp":"2018. május. 17. 15:49","title":"Amint a sajtó írni kezdett róla, letörölte reklámjait az új letelepedési programot hirdető kínai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek igényeinek a 80 százalékát teljesíteni tudják.","shortLead":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek...","id":"20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a29d-45f4-4bb4-8c04-45ec1ae578b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. május. 17. 06:56","title":"Már diákmunkásból sincs elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86e25f1-5e15-44ef-80a6-f544ccc06578","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Furcsa hangulatkeltés folyik a kilakoltatások ügyében a végrehajtói kar elnöke szerint. ","shortLead":"Furcsa hangulatkeltés folyik a kilakoltatások ügyében a végrehajtói kar elnöke szerint. ","id":"20180517_Kilakoltatasok_artanak_a_politikai_megszolalok_az_adosoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c86e25f1-5e15-44ef-80a6-f544ccc06578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd369c3-a4b9-4e8c-b3e2-d86fb4071a9b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Kilakoltatasok_artanak_a_politikai_megszolalok_az_adosoknak","timestamp":"2018. május. 17. 09:33","title":"Kilakoltatások: „ártanak a politikai megszólalók az adósoknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","shortLead":"A műsorvezető 2017 áprilisában távozott a csatornától, később az ATV-nél is dolgozott, de onnan is mennie kellett.","id":"20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9ec9ba-5fa4-4c7e-b6ed-ce7227a3d9ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Demcsak_Zsuzsa_visszater_a_TV2hoz","timestamp":"2018. május. 17. 17:58","title":"Demcsák Zsuzsa visszatér a Tv2-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178ca582-5155-4293-ad64-c07fba85bafa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immunrendszer teljes tumorölő potenciálját felszabadítja a kaliforniai Stanford Egyetem kutatói által kidolgozott kombinált immunstimuláns kezelés. A daganat által rájuk kényszerített bénulásból magukhoz térítve az immunsejtek úgy söprik ki a daganatot és annak áttéteit a szervezetből, mintha egy vírusfertőzést számolnának fel. Szellemi atyja, Ronald Levy szerint az egyelőre csak egerekben kipróbált eljárás elvben bármilyen daganattípus kezelésére alkalmas lehet, és a klinikai próbák már 2018 vége felé megkezdődhetnek.","shortLead":"Az immunrendszer teljes tumorölő potenciálját felszabadítja a kaliforniai Stanford Egyetem kutatói által kidolgozott...","id":"20180516_felebresztett_immunrendszer_daganat_tumorolo_immunstimulans","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=178ca582-5155-4293-ad64-c07fba85bafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f67e6-8b25-4eef-a914-2a1a66838475","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_felebresztett_immunrendszer_daganat_tumorolo_immunstimulans","timestamp":"2018. május. 16. 20:03","title":"A felébresztett immunrendszer egyszerűen kisöpri a daganatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb állami megbízásokat nyert el Szíjj László cége.","shortLead":"Újabb állami megbízásokat nyert el Szíjj László cége.","id":"20180516_Nem_csak_Kongoban_itthon_is_arat_a_Duna_Aszfalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86bde3d-7adb-43e6-bc31-fa5684e39e57","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Nem_csak_Kongoban_itthon_is_arat_a_Duna_Aszfalt","timestamp":"2018. május. 16. 17:18","title":"Nem csak Kongóban, itthon is arat a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása óta először osztotta meg a nyilvánossággal a Facebook, mennyi olyan posztot, illetve valótlan profilt távolítanak időnként az oldalról, amelyek sértők a cég szabályzatára nézve. Döbbenetes számadatok következnek, pedig csupán néhány hónapnyi takarítómunkáról van szó.","shortLead":"Fennállása óta először osztotta meg a nyilvánossággal a Facebook, mennyi olyan posztot, illetve valótlan profilt...","id":"20180517_facebook_kamu_profil_torlese_gyuloletbeszed_terrorizmus_propaganda_spam_hamis_facebook_profil","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df76246-dec7-4fb7-87a9-6f02f24f9dd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_facebook_kamu_profil_torlese_gyuloletbeszed_terrorizmus_propaganda_spam_hamis_facebook_profil","timestamp":"2018. május. 17. 07:02","title":"583 000 000 felhasználót törölt le a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]