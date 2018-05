Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból – mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban.","shortLead":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit...","id":"20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda6430f-a19e-404a-8b10-894860e4f714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","timestamp":"2018. május. 17. 17:31","title":"Horvát mezőgazdasági miniszter: Senki ne hozzon sertést Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a530499-0468-4763-8946-ffdc26a910d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Startupokat várnak az Amsterdam melletti telepre.","shortLead":"Startupokat várnak az Amsterdam melletti telepre.","id":"20180517_Kontenerbol_epitettek_falut_Hollandiaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a530499-0468-4763-8946-ffdc26a910d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b188c5-1202-448d-b3dc-6bc835abda43","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Kontenerbol_epitettek_falut_Hollandiaban","timestamp":"2018. május. 17. 11:19","title":"Konténerből építettek falut Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a2e83c-6011-44fe-8d2e-1f7c855ff65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt nagy meglepetés. ","shortLead":"Volt nagy meglepetés. ","id":"20180517_20_kilo_tobozt_pakolt_be_egy_autoba_egy_mokus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a2e83c-6011-44fe-8d2e-1f7c855ff65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67fd2b9-6f11-4f2f-9737-fe0f78062dae","keywords":null,"link":"/elet/20180517_20_kilo_tobozt_pakolt_be_egy_autoba_egy_mokus","timestamp":"2018. május. 17. 16:58","title":"20 kiló tobozt pakolt be egy autóba egy mókus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De vajon mi történik az emberrel, ha 80 km/h sebességgel haladva letér az útról, és egy 1 méter mély árokba hajt? A Spektrum vasárnap mutatja be azt a dokumentumfilmet, melyből kiderülnek a részletek.

","shortLead":"7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De...","id":"20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81da3112-66f5-46da-8200-e9f024920952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e496d6-9902-4d65-88cc-31b029b5bf72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_spektrum_a_vilag_legbiztonsagosabb_autoi_cimu_dokumentumfilm_volvo_boracel_elektronikus_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. május. 18. 06:41","title":"Vasárnap a Spektrum megmutatja, miért teszi jobban, ha olyan autóba ül be, amelyet bóracélból csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","shortLead":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","id":"20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e70158-6ec3-40ec-8af0-7427d62d024c","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","timestamp":"2018. május. 17. 13:49","title":"Lakhelyén és a munkában is népszerű volt a kaliforniai robbantásban meghalt magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ünnepelni gyűlt össze az Országgyűlés pénteken. A miniszterek Orbán Viktor bátorító szavai után le is tették az esküt. Ami egy pár perces szünet után következett, bemutatta, mit várhatunk kormánypártoktól és ellenzékiektől. No meg az állami médiától.","shortLead":"Ünnepelni gyűlt össze az Országgyűlés pénteken. A miniszterek Orbán Viktor bátorító szavai után le is tették az esküt...","id":"20180518_Tudni_akarja_milyen_az_uj_parlament_Amint_tavozott_Orban_minden_alca_leomlott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c73c4f4-559b-43ec-bdc3-24c9df59dbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d102a8-a8a0-4a7a-8984-6fc3d88a082f","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tudni_akarja_milyen_az_uj_parlament_Amint_tavozott_Orban_minden_alca_leomlott","timestamp":"2018. május. 18. 12:02","title":"Tudni akarja, milyen az új parlament? Amint távozott Orbán, minden álca leomlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz részt az októberi Párizsi Autószalonon.","shortLead":"A német márka, amely mindig is főszereplője volt a legnagyobb európai autókiállításoknak, feltehetőleg idén nem vesz...","id":"20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c5abf4d-552c-4d6e-8554-58f980061eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a8f0a3-dce8-40ab-933d-35bff25720b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_volkswagen_autokiallitas_parizs","timestamp":"2018. május. 17. 09:22","title":"Az autószalonok legnagyobb játékosa, a Volkswagen nem megy Párizsba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két legnépszerűbb keresztnév. ","shortLead":"Megjelent a 2017-ben született babák anyakönyvezési statisztikája, ez alapján a Bence és a Hanna továbbra is a két...","id":"20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77400c43-97db-40a9-96c6-c48959c073f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2870f4d9-b263-491e-a960-af79d7d717a2","keywords":null,"link":"/elet/20180517_2017ben_ezekre_a_keresztnevekre_buktak_a_szulok","timestamp":"2018. május. 17. 14:59","title":"2017-ben ezekre a keresztnevekre buktak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]