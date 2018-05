Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus tevékenységek után. ","shortLead":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus...","id":"20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e05f6ca-0915-4eb9-8e1f-71811d2ddcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","timestamp":"2018. május. 17. 08:03","title":"Szó szerint ketté fog törni Afrika, ez most már egyre biztosabb – talán jó hír, hogy azért még nem holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336e0fd2-2a2f-4042-b565-c8625763308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbizonsági hatóság legfrissebb tanulmánya szerint nagyon nem mindegy, hogy milyen évjáratú autóban rójuk a kilométereket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbizonsági hatóság legfrissebb tanulmánya szerint nagyon nem mindegy, hogy milyen évjáratú autóban...","id":"20180517_auto_elektora_vezetes_biztonsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=336e0fd2-2a2f-4042-b565-c8625763308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7541c744-2b4c-4025-b530-1f9b17d956e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_auto_elektora_vezetes_biztonsag","timestamp":"2018. május. 17. 16:41","title":"2012 előtt készült autót vezet? Akkor jó, ha erről ön is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két külföldinek drogot eladni remek lehetőségnek tűnik, ám mi van, ha mégsem külföldiekkel áll a díler szemben?\r

Csütörtök este a Dürer Kertben élőben is meghallgathatjuk.","shortLead":"A The Chameleons idén ünnepli Script of the Bridge című albuma 35. évfordulóját, amely az Interpoltól kezdve...","id":"20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466f88df-7032-4219-b16c-19b561a5d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f82db-107d-4384-bd6b-bfcff6010ff5","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","timestamp":"2018. május. 17. 09:37","title":"Posztpunk legenda érkezik a Dürer Kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt az amerikai védelmi minisztériummal gyilkos drónok fejlesztésében.","shortLead":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt...","id":"20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6f5c6d-3309-4441-9258-51857e0f770d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","timestamp":"2018. május. 17. 06:03","title":"4000+ Google-munkatárs írt alá egy petíciót, többen már fel is mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E közlekedésében is lesznek változások.","shortLead":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E...","id":"20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2876d-3b75-4de2-afac-fded3beeed96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","timestamp":"2018. május. 16. 15:25","title":"Ez is eljött: sűrítik a reptéri buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számuk majdnem megduplázódott tavaly, de ez is kevés.","shortLead":"Számuk majdnem megduplázódott tavaly, de ez is kevés.","id":"20180516_Tart_karokkal_varja_a_kormany_a_vendegmunkasokat_csak_nem_jonnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df99451-afae-4e65-b4e3-35cf27edcb9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Tart_karokkal_varja_a_kormany_a_vendegmunkasokat_csak_nem_jonnek","timestamp":"2018. május. 16. 12:17","title":"Tárt karokkal várja a kormány a vendégmunkásokat, csak nem jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]