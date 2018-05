7 századmásodperc – ennyi idő is elég lehet arra, hogy a testünk végzetes sérüléseket szenvedjen egy autóbalesetben. De vajon mi történik az emberrel, ha 80 km/h sebességgel haladva letér az útról, és egy 1 méter mély árokba hajt? A Spektrum vasárnap mutatja be azt a dokumentumfilmet, melyből kiderülnek a részletek.

Világszerte minden nap 3000 ember veszíti életét az utakon, és ez az amúgy is magas szám egyre csak növekszik. Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint a közlekedési balesetek során bekövetkező halálesetek 50%-kal fognak nőni a következő 20 év során.

Svédország viszont nem hajlandó ebbe beletörődni, ami nem csoda, hiszen egyesek szerint a világ legbiztonságosabb útjaival rendelkezik, ahol százezer emberből csak 3 hal meg közúti balesetben évente. Svédországnak azonban ez a 3 is túl sok. Elhatározták, hogy 2050-re elérik, hogy senki se veszítse életét az útjaikon. A Spektrum által műsorra tűzött, A világ legbiztonságosabb autói című dokumentumfilmben annak járnak utána, hogy milyen anyagokat és eszközöket vetnek be ennek érdekében a svédek.

A Vision Zero elérésének egyik módja, ha biztonságosabb autókat építenek. A Volvo már több, mint 40 éve gyűjti a balesetet szenvedett járműveket a Közlekedési Balesetkutató Központjában, hogy csavarról csavarra áttanulmányozza őket. Ha halállal végződő balesetről van szó, akkor az eset legapróbb körülményeivel is tisztában kell lenniük. A gyártó legújabb autói ma már nagy mennyiségben tartalmaznak bóracélt, melyet Svédországban fejlesztettek ki, és a szilárdsága az átlagos acél négyszerese. A szilárdságot egy 80 km/h-val haladó tesztautón vizsgálták, mely egy 1 méter mély árokba hajt bele, és amely így az útról leszaladt autó jellegzetes esetét mutatja be. Az ilyen során a jármű elhagyja az utat és fának, vagy egyéb tereptárgynak csapódik. Az ilyesmi balesetek nem csak a világ legfejlettebb államaiban számítanak a legveszélyesebbnek és követelik a legtöbb halálesetet, hanem Ázsia olyan országaiban is, mint Banglades és Thaiföld. Az egy autót érintő balesetek több, mint fele ilyen, veszélyes ütközés ezekben az országokban.

Ha valaki ilyen balesetet szenved, akkor minden valószínűség szerint gerincsérülésekkel kell szembenéznie, a jármű földet érésének ereje ugyanis nyomást gyakorol a gerincoszlop csontjaira, és ennek az erőnek a nagyságától függően a csontok megrepedhetnek, de akár szilánkosra is törhetnek. Természetesen, mint minden ütközésnél, a biztonsági öv viselése lényegesen enyhíti a károkat, és szinte mindenfajta ütközésnél jelentősen növeli a túlélési esélyeket. Egy komolyabb ütközésnél nagyon erős, függőleges terhelés érheti a testet, a gyorsulás elérhet a 15, de akár a 20 G-t is. (Összehasonlításképpen egy vadászrepülőgépben ülve az ember teste 6-7 G-nek van kitéve.) Kevesen tudják, hogy biztonsági övet is a Volvónál találták fel: a vállalat valószínűleg betegre kereshette volna magát, ha megtartja a szabadalmat, de inkább lemondtak a jogaikról, mert úgy gondolták, a találmány túl fontos ahhoz, hogy csak maguknak tartsák meg.

A Volvo jelenlegi legbiztonságosabb autójában az XC90-esben a normáltól eltérően egy elektronikus biztonsági öv van beszerelve, mely érzékeli a mindig aktuális állapotot, és szükség esetén automatikusan az üléshez szorítja a vezetőt, amíg a jármű mozgásban van. Az ülés pedig mechanikusan deformálódik, hogy tompítsa az ütközést. Az utas függőleges testhelyzetének megtartásával és az ütközés tompításával, a Volvo egyharmadával képes csökkenteni a gerincre ható nyomás nagyságát.

A világ legbiztonságosabb autói című dokumentumfilmet – melyben a fentiek mellett önvezető autók is szóba kerülnek – vasárnap 13:10-től vetíti a Spektrum.

