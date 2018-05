Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"","category":"vilag","description":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera Jourovát. Tajaninak az volt a baja, hogy a biztos szerint Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának és vezetőjének nem egy zárt ülésen kellene beszámolnia arról, milyen változtatásokat tervez a közösségi oldal adatkezelési szabályaiban. ","shortLead":"Meglepő hangnemben tolta le Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az Európai Bizottság egyik biztosát, Vera...","id":"20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a1dede-aef9-4125-a250-75593ea185d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Zuckerberg_miatt_osszevesztek_az_EUs_vezetok","timestamp":"2018. május. 17. 12:35","title":"Zuckerberg miatt összevesztek az EU-s vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50abe210-d3af-48bc-b178-0eae0794cfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkolta a hír a volt fejlesztési minisztert, miszerint Orbán feldarabolja a minisztériumot. A portál információi szerint Seszták Miklós azt is belengette, hogy lemond mandátumáról, végül láthatóan ez nem történt meg.","shortLead":"Sokkolta a hír a volt fejlesztési minisztert, miszerint Orbán feldarabolja a minisztériumot. A portál információi...","id":"20180517_A_24hu_szerint_Sesztak_meg_is_fenyegette_Orbant_levaltasa_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50abe210-d3af-48bc-b178-0eae0794cfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda0e51-a3ed-49bb-b576-122b28875be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_A_24hu_szerint_Sesztak_meg_is_fenyegette_Orbant_levaltasa_elott","timestamp":"2018. május. 17. 08:14","title":"A 24.hu szerint Seszták megfenyegette Orbánt leváltása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8a663d-30f7-4fa4-8fdc-8a4abd595204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Londonban mutatta be a OnePlus legújabb csúcsmobilját, a OnePlus 6-ot, ami a specifikációkat elnézve ár-érték arányban jó eséllyel veri az idei androidos mezőnyt, legalábbis annak jelentős részét mindenképpen.","shortLead":"Londonban mutatta be a OnePlus legújabb csúcsmobilját, a OnePlus 6-ot, ami a specifikációkat elnézve ár-érték arányban...","id":"20180517_oneplus_6_specifikacio_arak_androidos_mobil_4k_kamera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8a663d-30f7-4fa4-8fdc-8a4abd595204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2c77fa-086d-4474-aa79-4045cc8c6650","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_oneplus_6_specifikacio_arak_androidos_mobil_4k_kamera","timestamp":"2018. május. 17. 11:03","title":"Bivalyerős lett a OnePlus új csúcsmobilja, megérkezett a OnePlus 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5e0d15-f625-443c-a60a-3d470c8badbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pervesztésként próbálja interpretálni a kormányszócső, hogy Dirk Gerkens korábbi munkahelye, az RTL Klub ellen folyó egyik ügyét visszaküldték első fokra. Azt pedig csak mellékesen említik meg, hogy Gerkens a másik eljárást másodfokon is elvesztette.","shortLead":"Pervesztésként próbálja interpretálni a kormányszócső, hogy Dirk Gerkens korábbi munkahelye, az RTL Klub ellen folyó...","id":"20180516_Most_a_TV2vezer_ugyeben_csusztat_az_Origo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5e0d15-f625-443c-a60a-3d470c8badbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5ba0d-e0a0-4a1f-b10d-0fda53802f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_a_TV2vezer_ugyeben_csusztat_az_Origo","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Most a Tv2-vezér ügyében csúsztat az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI csütörtök reggel letartóztatott egy 59 éves kaliforniai férfit, akit a robbantással gyanúsítanak. Facebook-fotók szerint kapcsolatban állt a magyar nővel. ","shortLead":"Az FBI csütörtök reggel letartóztatott egy 59 éves kaliforniai férfit, akit a robbantással gyanúsítanak. Facebook-fotók...","id":"20180517_Kaliforniai_robbantas_letartoztattak_egy_ferfit_akinek_koze_lehet_a_magyar_no_halalahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70d2c05-96e3-49f6-9141-bad8c8448e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Kaliforniai_robbantas_letartoztattak_egy_ferfit_akinek_koze_lehet_a_magyar_no_halalahoz","timestamp":"2018. május. 17. 17:00","title":"Kaliforniai robbantás: letartóztattak egy férfit, akinek köze lehet a magyar nő halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E közlekedésében is lesznek változások.","shortLead":"Péntektől 30 helyett 20 percenként jár majd a Liszt Ferenc-repteret a belvárossal összekötő 100E buszjárat, a 200E...","id":"20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2876d-3b75-4de2-afac-fded3beeed96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Ez_is_eljott_suritik_a_repteri_buszokat","timestamp":"2018. május. 16. 15:25","title":"Ez is eljött: sűrítik a reptéri buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","shortLead":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","id":"20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21607581-2ff2-4660-85c3-05bf01d1ed49","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. május. 17. 10:09","title":"Nem igazán örül hosszú életének a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","shortLead":"Az egyik busz elszabadulhatott, nem ült benne a sofőr, amikor a másik hátuljának ütközött.","id":"20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa0764-eb10-4b57-aa68-182865207a4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_buszok_rohantak_egymasba_a_szell_kalman_teren","timestamp":"2018. május. 17. 09:10","title":"Busz rohant egy másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]