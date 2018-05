Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","shortLead":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","id":"20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851aac6-afc1-4f6c-9dc4-fb79392b427c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","timestamp":"2018. május. 18. 13:26","title":"Feltörlik a padlót a Bugattival: már készülnek a 480 km/h végsebesség bizonyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209182d0-2b07-4e6e-add4-43da27944ad5","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"brandchannel","description":"2018 januárjának második napján immár hatodik alkalommal vonták fel a lengyel lobogót az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsában (BT). Lengyelország az idei és a jövő évben lehet ideiglenes tagja a világszervezetnek, amelynek vezető szerepe van a biztonságot érintő globális vitákban, a konfliktusok megoldásainak keresésében. A lengyel tagság apropóján tekintjük át az ENSZ BT feladatait, működését, a tagsággal járó kötelezettségeket, lehetőségeket és Lengyelország célkitűzéseit. ","shortLead":"2018 januárjának második napján immár hatodik alkalommal vonták fel a lengyel lobogót az Egyesült Nemzetek Szervezete...","id":"lengyelnk_20180517_Ideiglenes_tagsag_allando_ertekek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209182d0-2b07-4e6e-add4-43da27944ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce32e935-53a5-40e8-ad6f-fb75b61a9766","keywords":null,"link":"/brandchannel/lengyelnk_20180517_Ideiglenes_tagsag_allando_ertekek","timestamp":"2018. május. 18. 19:30","title":"Ideiglenes tagság, állandó értékek – Mit képvisel Lengyelország az ENSZ Biztonsági Tanácsában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lengyel Nagykövetség","c_partnerlogo":"9fdf713e-a50b-46e3-adf5-234b4a565371","c_partnertag":"lengyelnk"},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI csütörtök reggel letartóztatott egy 59 éves kaliforniai férfit, akit a robbantással gyanúsítanak. Facebook-fotók szerint kapcsolatban állt a magyar nővel. ","shortLead":"Az FBI csütörtök reggel letartóztatott egy 59 éves kaliforniai férfit, akit a robbantással gyanúsítanak. Facebook-fotók...","id":"20180517_Kaliforniai_robbantas_letartoztattak_egy_ferfit_akinek_koze_lehet_a_magyar_no_halalahoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70d2c05-96e3-49f6-9141-bad8c8448e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Kaliforniai_robbantas_letartoztattak_egy_ferfit_akinek_koze_lehet_a_magyar_no_halalahoz","timestamp":"2018. május. 17. 17:00","title":"Kaliforniai robbantás: letartóztattak egy férfit, akinek köze lehet a magyar nő halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","shortLead":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","id":"20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874761d5-403b-4e2e-9761-4b746fc9b566","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","timestamp":"2018. május. 18. 07:28","title":"Költözik az államtitkárság Kecskemétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","shortLead":"Nem először keveredett botrányba vállalkozásaival a Facebook vezére, de a mostani lehet a legsúlyosabb.","id":"201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c3599d-cf36-446e-b5ff-28c9675bb4a6","keywords":null,"link":"/tudomany/201816_mark_zuckerberg_anet_ellentmondasos_zsenije","timestamp":"2018. május. 19. 09:30","title":"Ha most megmenti a cégét, tényleg mondhatjuk Zuckerbergre, hogy zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","shortLead":"A kapus 17 év után távozik a torinói csapattól. ","id":"20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff384c1b-dc8a-44d7-a8a1-b07b325c7a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180517_gianluigi_buffon_elhagyja_a_juventust","timestamp":"2018. május. 17. 11:54","title":"Gianluigi Buffon már csak egyetlen alkalommal játszik a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és családja, eladják-e azt.","shortLead":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és...","id":"20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014ab15-497c-4f9e-adcb-4acb0f2f8230","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 18. 07:08","title":"Eladhatja 2,6 milliárdos birtokát Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Károlyt egyik lopása közben rajtakapta a sértett, de menekülés közben még felkapott egy laptopot meg egy táskát is.","shortLead":"K. Károlyt egyik lopása közben rajtakapta a sértett, de menekülés közben még felkapott egy laptopot meg egy táskát is.","id":"20180517_Kilencszeres_betorot_fogtak_a_rendorok_Kispesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753fddf3-2b23-43a0-a549-12d7d1ea47ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Kilencszeres_betorot_fogtak_a_rendorok_Kispesten","timestamp":"2018. május. 17. 14:18","title":"Kilencszeres betörőt fogtak a rendőrök Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]